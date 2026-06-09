Метроидвания DeadRoot обещает жестокую 3D-экшен-поэму про выживание улитки в мёртвом мире

Finish Line Games, известная по Robots at Midnight, анонсировала DeadRoot — 3D-экшен в жанре «метроидвания» для Xbox Series и ПК (Steam). Дата выхода пока не названа, что, честно говоря, уже намекает: проект ещё явно в стадии долгого формирования, а не финального показа. Но даже по описанию видно — ставка здесь делается на агрессивный геймплей и мрачную атмосферу.

Игрок берёт под управление маленькую улитку, вынужденную выживать в мире, где всё крупнее, злее и откровенно враждебнее. И если сравнивать с классическими представителями жанра, вроде Hollow Knight, DeadRoot делает шаг в сторону более «телесного» насилия: удары ощущаются тяжёлыми, казни — подчёркнуто жестокими, а расчленение врагов прямо входит в базовую боевую систему. Для части аудитории это плюс, для другой — потенциальный перегиб.

Разработчики делают акцент на исследовании взаимосвязанных локаций: руины, подземелья, скрытые проходы и вертикальное перемещение с использованием стен и дальнобойных инструментов. Это выглядит как попытка соединить классическую метроидванию с более свободной 3D-навигацией, что всегда рискованно — такие гибриды либо выстреливают, либо распадаются под собственной сложностью.

Отдельно подчёркивается система обучения и экипировки: наставники, новые навыки, поиск оружия и доспехов. В сумме это формирует привычный для жанра цикл прогрессии, но с более «выживающим» уклоном — мир здесь явно не про комфорт, а про постоянное давление.

В итоге DeadRoot пока выглядит как типичный амбициозный инди-проект: с яркой концепцией, жёсткой боевой эстетикой и риском перегрузить игрока мрачностью и сложностью. Но если баланс удастся удержать, у игры есть шанс занять нишу между классической метроидванией и хардкорным экшеном с упором на исследование.