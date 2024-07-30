"Нужен был только из-за популярности": откровения главы Midnight Society о роли Dr Disrespect в создании Deadrop

Недавнее интервью Bloomberg с Робертом Боулингом, руководителем и сооснователем студии Midnight Society, пролило свет на истинную роль популярного стримера в создании шутера Deadrop.
Оказалось, что Dr Disrespect не принимал непосредственного участия в разработке Deadrop. По словам Боулинга, стример был привлечён исключительно как медийная личность для продвижения игры. Его задача заключалась в том, чтобы привлекать внимание игрового сообщества к проекту, используя свою популярность и влияние в социальных сетях, а после релиза активно стримить игру.
Однако события приняли неожиданный оборот, когда в сети появились обвинения в адрес Гая Бима (настоящее имя стримера). Руководство Midnight Society, верное своим принципам прозрачности, незамедлительно связалось с Бимом для выяснения обстоятельств. К удивлению многих, стример не стал отрицать факт общения с несовершеннолетней поклонницей через систему обмена сообщениями Twitch в 2017 году.
Боулинг подчеркнул, что подобное поведение противоречит ценностям компании, что и послужило причиной увольнения Бима. Интересно, что сам Бим предпочёл представить ситуацию иначе, объявив о своём решении уйти в бессрочный отпуск для проведения времени с близкими.
Спешат открестится как крысы с тонущего корабля. Но их shit игре ничего не поможет, как не помогло увольнение Авеллона в Умирающем Свете 2, хотя именно Авеллон мог бы спасти игру, а Дисреспект нет. Пустые обещания и пустые связи, не удивительно что последним временем вся идустрия развлечений сплошное пустое уг.
Кто все эти люди, что происходит?
Это известное медийное лицо , ты - НоуНейм(как и я). Зачем ты пишешь только это? Ты в пещере живешь?) Как вижу коментарии "Кто эти люди или кто это?" Хочу спросить , вы идиoты?) Если вам интересно идити гуглите , если нет , то не высерай тут ничего.
Надеюсь Док вернётся и сам уже в свою очередь открестится от окружавшего его всё это время "друзьях".Хотя и так понятно,что ключевое это только деньги.Как говорится ничего личного, просто бизнес
Ох какой это лицемерный мир, Док просто переписывался с несовершеннолетней и его отменили. Папич на днях спалился и в итоге признался, что полтора года ВСТРЕЧАЛСЯ с несовершеннолетней и должен был даже с ней лететь в дубай...и всё норм, никаких проблем не возникло у человека. // Сергей Соул
Это.... это другое...
на папича тут половина лолошек фапает и богом считает.. а там.. какой-то дядька Дисреспект ноунеймный..