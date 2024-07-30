"Нужен был только из-за популярности": откровения главы Midnight Society о роли Dr Disrespect в создании Deadrop

Недавнее интервью Bloomberg с Робертом Боулингом, руководителем и сооснователем студии Midnight Society, пролило свет на истинную роль популярного стримера в создании шутера Deadrop.

Оказалось, что Dr Disrespect не принимал непосредственного участия в разработке Deadrop. По словам Боулинга, стример был привлечён исключительно как медийная личность для продвижения игры. Его задача заключалась в том, чтобы привлекать внимание игрового сообщества к проекту, используя свою популярность и влияние в социальных сетях, а после релиза активно стримить игру.

Однако события приняли неожиданный оборот, когда в сети появились обвинения в адрес Гая Бима (настоящее имя стримера). Руководство Midnight Society, верное своим принципам прозрачности, незамедлительно связалось с Бимом для выяснения обстоятельств. К удивлению многих, стример не стал отрицать факт общения с несовершеннолетней поклонницей через систему обмена сообщениями Twitch в 2017 году.

Боулинг подчеркнул, что подобное поведение противоречит ценностям компании, что и послужило причиной увольнения Бима. Интересно, что сам Бим предпочёл представить ситуацию иначе, объявив о своём решении уйти в бессрочный отпуск для проведения времени с близкими.