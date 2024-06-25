Разработчики шутера Deadrop отрекаются от своего основателя стримера Dr Disrespect на фоне скандала

Независимая студия Midnight Society, состоящая из опытной команды разработчиков и работающая над амбициозным шутером Deadrop, была основана несколько лет назад стримером Dr Disrespect. Будучи заядлым геймером и талантливым контент-мейкером, он обещал вывести свою команду на новый уровень производства и подарить игрокам действительно уникальный проект со множеством интересных функций. Активная разработка шутера Deadrop продолжается, однако теперь она будет идти уже без главы и основателя студии. Команда решила отказаться от связей с Dr Disrespect.
Это решение Midnight Society связано со скандалом, в центре которого оказался лично Dr Disrespect. Популярного стримера обвинили в подозрительном поведении по отношению к несовершеннолетним. По информации бывшего сотрудника Twitch, он приставал к ещё не достигшей 18 лет девушке в личных сообщениях и пытался встретиться с ней на одном из мероприятий Twitch.
Хотя сама история произошла ещё в 2020 году, серьёзное обвинение до сих пор умалчивалось. Несмотря на то, что из доказательств сейчас есть только слова бывшего сотрудника стриминговой платформы, этого оказалось достаточно, чтобы запустить "культуру отмены" против Dr Disrespect. Основанная им студия Midnight Society объявила, что прекращает любое взаимодействие со стримером.
В пятницу вечером нам стало известно об обвинении против одного из наших соучредителей, Гая Беама, известного как Dr Disrespect. Мы предполагали его невиновность и начали беседовать с причастными сторонами. Чтобы сохранить наши принципы и стандарты как студии, так и отдельных людей, нам нужно было действовать.
По этой причине мы немедленно прекращаем наши отношения с Гаем Беамом. Хотя эти факты трудно услышать и ещё труднее принять, наш долг — действовать достойно от имени всех вовлечённых лиц, особенно пятидесяти пяти разработчиков и их семей, которых мы наняли, вместе с нашим сообществом игроков.
— заявили представители Midnight Society.
Ок, то есть опять кто-то что-то просто сказал и человека сразу отменили. Без доказательств. Клоунада.
Это корпоративная этика, где следят за имиджем компании, потому что на кону деньги, а не из-за того, что люди стали вдруг высокоморальными и нравственными. Просто бизнес
Причем по классике СПУСТЯ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Скорее лицемерная клоунада для самых маленьких, мол они прямо святые
Если ты варишься в котле энтертеймент-бизнеса, изволь играть по правилам, которые там предписываются, это же очевидно. Никто там не будет из себя партизан строить, а они сделали самую обыкновенную вещь - пораскинули мозгами и решили обезопасить себя от всех возможных рисков и отмежеваться от человека - не первые, не последние
Отворачиваться от друзей и отцов при первых признаках проблем - достойное поведение? Какие-то сомнительные достоинства у них там...
...которые будут уволены так же легко при любых признаках неприятностей для компании. И плевать уже будет на их семьи.
Существуют категории скандалов, и даже намёков на возможный скандал которых боятся как огня. В основном они сексуального характера, и на первом месте (из распространённых) из них стоит педофилия. И неважно был факт или не было. Как только звучит это слово - окружающие разбегаются в разные стороны. Винить их за это? Или нет? И уж будь уверен что после таких обвинений, пусть и не доказанных, не отмыться по гроб. Это испорченная жизнь, клеймо.
Боятся их только безмозглые овощи не способные к анализу
Грязные лицемеры, ничего нового для современного социума
Как они уже достали с этой "культурой отмены", причем были бы доказательства... А тут опять, просто чьи-то слова.
А если докажут невиновность, то что?)
Хотя этот деятель регулярно влетает в скандалы, конечно.
Да,есть такое. // Мурат Хашкулов
Не достигшей 18, да там и в 17 уже женщина может быть. Трагедия такая, словно там 10 летка // Рома Смерть
''обвинили в подозрительном поведении по отношению к несовершеннолетним'' ''он приставал к ещё не достигшей 18 лет девушке в личных сообщениях и пытался встретиться с ней на одном из мероприятий Twitch'' до 18 лет теперь нельзя общаться с девушками? или гулять с ними? соевые как обычно маразматят. Он же не хер ей скинул и не в отель позвал. Жесть.
Как-будто это что-то плохое...
как будто ты грамотный человек
А что они ожидали от человека с таким ником?