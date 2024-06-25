Разработчики шутера Deadrop отрекаются от своего основателя стримера Dr Disrespect на фоне скандала

Независимая студия Midnight Society, состоящая из опытной команды разработчиков и работающая над амбициозным шутером Deadrop, была основана несколько лет назад стримером Dr Disrespect. Будучи заядлым геймером и талантливым контент-мейкером, он обещал вывести свою команду на новый уровень производства и подарить игрокам действительно уникальный проект со множеством интересных функций. Активная разработка шутера Deadrop продолжается, однако теперь она будет идти уже без главы и основателя студии. Команда решила отказаться от связей с Dr Disrespect.

Это решение Midnight Society связано со скандалом, в центре которого оказался лично Dr Disrespect. Популярного стримера обвинили в подозрительном поведении по отношению к несовершеннолетним. По информации бывшего сотрудника Twitch, он приставал к ещё не достигшей 18 лет девушке в личных сообщениях и пытался встретиться с ней на одном из мероприятий Twitch.

Хотя сама история произошла ещё в 2020 году, серьёзное обвинение до сих пор умалчивалось. Несмотря на то, что из доказательств сейчас есть только слова бывшего сотрудника стриминговой платформы, этого оказалось достаточно, чтобы запустить "культуру отмены" против Dr Disrespect. Основанная им студия Midnight Society объявила, что прекращает любое взаимодействие со стримером.

В пятницу вечером нам стало известно об обвинении против одного из наших соучредителей, Гая Беама, известного как Dr Disrespect. Мы предполагали его невиновность и начали беседовать с причастными сторонами. Чтобы сохранить наши принципы и стандарты как студии, так и отдельных людей, нам нужно было действовать.



По этой причине мы немедленно прекращаем наши отношения с Гаем Беамом. Хотя эти факты трудно услышать и ещё труднее принять, наш долг — действовать достойно от имени всех вовлечённых лиц, особенно пятидесяти пяти разработчиков и их семей, которых мы наняли, вместе с нашим сообществом игроков.

— заявили представители Midnight Society.