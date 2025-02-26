Шутер на выживание с открытым миром Deadside стал доступен на PlayStation 5 и Xbox Series

Издательство tinyBuild и разработчик Bad Pixel выпустили Deadside, шутер от третьего лица с открытым миром на выживание, для PlayStation 5 и Xbox Series по цене $24,99. Игра впервые появилась в раннем доступе для ПК через Steam 14 апреля 2020 года, а полный релиз состоялся 5 декабря 2024 года.

Deadside предлагает игрокам захватывающее сочетание шутера на выживание и открытого мира с интенсивными боями, множеством лута и возможностью строить базы. Игроки могут исследовать огромный мир, использовать различные транспортные средства, от автомобилей до лодок, а также строить укрепленные убежища для защиты своих ресурсов.

Игра поддерживает три типа серверов: Player-Versus-Player для хардкорных боев и рейдов, Player-Versus-Environment для более спокойного опыта и Player-Versus-Player No Raids для игры с PvP, но без набегов на базы. Разнообразие оружия (32 вида) и система модификаций позволяет адаптировать стиль игры под себя.

С уникальной боевой системой, большим количеством предметов для строительства и разнообразными миссиями, Deadside обещает стать идеальным выбором для фанатов хардкорных шутеров на выживание.