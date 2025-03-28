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об игре
Deadside 14.04.2020
Экшен, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир
6.5 74 оценки

В шутер на выживание с открытым миром Deadside можно поиграть бесплатно на ПК

butcher69 butcher69

Студия Bad Pixel и издатель tinyBuild анонсировали акцию с бесплатными выходными для своего шутера на выживание с открытым миром Deadside. Она продлится до 31 марта 20:00 МСК в Steam.

Deadside — это захватывающее сочетание шутера на выживание и открытого мира, где игроки сталкиваются с интенсивными боями, поиском лута и возможностью строить базы для защиты своих ресурсов. Исследуя огромный мир, игроки могут использовать различные транспортные средства, такие как автомобили и лодки, а также строить укрепленные убежища.

Игра предлагает три типа серверов: Player-Versus-Player для хардкорных боев, Player-Versus-Environment для более спокойного опыта и Player-Versus-Player No Raids, где PvP присутствует без набегов на базы. Разнообразие оружия (32 вида) и система модификаций позволяют каждому адаптировать стиль игры под себя.

-11
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Ellie Williams

до 31 апреля чё?

1
etozheted

Ошибка. До 31 марта

0
Комментарий удален
JustA_NiceGuy Ellie Williams

Они вайпы делают через обнову-две. Перебьёт всё желание потом играть.

2
JustA_NiceGuy

Пока в этой игре будут вайпы, даже не буду думать возвращаться.

0
Ольга Бузова

Была у игры своя особенная фишка что выделяло ее среди остальных ,но разрабы все похерили превратив ее в недораст

0
Snake2105

Даже бесплатно играть не хочется, купил по скидке за рублей 200-300 когда то, побегал 2 часа и вернул обратно деньги. Много читеров, куча ботов, все тебя группой убивают если один играешь и быстро надоедает. Берите Day Z или SCUM более менее выживач ещё, ну или RUST если у вас её ещё нету

0
JustA_NiceGuy

Это не читеры там, а такие меткие боты. Можно сказать с релиза такие. Главная "фишка" игры))

0
Borovik-rus JustA_NiceGuy

Недавно ботов пофиксили и уже они не так метко стреляют.

0
Пользователь ВКонтакте

Красавчики // Евгений Петухов

0
Scorpion_GamePlay

Привет зе дей бифор

-1
Snake2105

Да же на зе дей бифор были большие надежды чем на эту игру и какой она стала

0