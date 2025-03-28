В шутер на выживание с открытым миром Deadside можно поиграть бесплатно на ПК

Студия Bad Pixel и издатель tinyBuild анонсировали акцию с бесплатными выходными для своего шутера на выживание с открытым миром Deadside. Она продлится до 31 марта 20:00 МСК в Steam.

Deadside — это захватывающее сочетание шутера на выживание и открытого мира, где игроки сталкиваются с интенсивными боями, поиском лута и возможностью строить базы для защиты своих ресурсов. Исследуя огромный мир, игроки могут использовать различные транспортные средства, такие как автомобили и лодки, а также строить укрепленные убежища.

Игра предлагает три типа серверов: Player-Versus-Player для хардкорных боев, Player-Versus-Environment для более спокойного опыта и Player-Versus-Player No Raids, где PvP присутствует без набегов на базы. Разнообразие оружия (32 вида) и система модификаций позволяют каждому адаптировать стиль игры под себя.