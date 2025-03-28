В шутер на выживание с открытым миром Deadside можно поиграть бесплатно на ПК

Студия Bad Pixel и издатель tinyBuild анонсировали акцию с бесплатными выходными для своего шутера на выживание с открытым миром Deadside. Она продлится до 31 марта 20:00 МСК в Steam.
Deadside — это захватывающее сочетание шутера на выживание и открытого мира, где игроки сталкиваются с интенсивными боями, поиском лута и возможностью строить базы для защиты своих ресурсов. Исследуя огромный мир, игроки могут использовать различные транспортные средства, такие как автомобили и лодки, а также строить укрепленные убежища.
Игра предлагает три типа серверов: Player-Versus-Player для хардкорных боев, Player-Versus-Environment для более спокойного опыта и Player-Versus-Player No Raids, где PvP присутствует без набегов на базы. Разнообразие оружия (32 вида) и система модификаций позволяют каждому адаптировать стиль игры под себя.
до 31 апреля чё?
Ошибка. До 31 марта
Они вайпы делают через обнову-две. Перебьёт всё желание потом играть.
Пока в этой игре будут вайпы, даже не буду думать возвращаться.
Была у игры своя особенная фишка что выделяло ее среди остальных ,но разрабы все похерили превратив ее в недораст
Даже бесплатно играть не хочется, купил по скидке за рублей 200-300 когда то, побегал 2 часа и вернул обратно деньги. Много читеров, куча ботов, все тебя группой убивают если один играешь и быстро надоедает. Берите Day Z или SCUM более менее выживач ещё, ну или RUST если у вас её ещё нету
Это не читеры там, а такие меткие боты. Можно сказать с релиза такие. Главная "фишка" игры))
Недавно ботов пофиксили и уже они не так метко стреляют.
Красавчики // Евгений Петухов
Привет зе дей бифор
Да же на зе дей бифор были большие надежды чем на эту игру и какой она стала