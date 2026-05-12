Анонсирован кооперативный шутер Deadzone Rogue 2 от студии Prophecy Games

Студия Prophecy Games представила продолжение своего фантастического шутера. Новая игра получила название Deadzone Rogue 2. Предыдущий проект привлек более 500000 игроков и получил очень положительные отзывы в сервисе Steam. Сиквел предложит пользователям сражения на павшей Земле против машин фракции Monarch. Играть можно в режиме для 1 пользователя или в кооперативе до 3 человек.

Главным героем выступает боец Талон 13-10. Проект сочетает элементы жанра FPS и рогалика. Игрокам предстоит комбинировать оружие, аугментации и стихии для создания мощных сборок из более чем 100 доступных вариантов. После каждой смерти персонаж будет становиться сильнее благодаря системе нейронной решетки. Пользователи смогут устанавливать импринты и резонансы для постоянного улучшения снаряжения. Доступно более 30 видов стихийного оружия, которое позволяет сжигать, замораживать и бить током врагов в разнообразных локациях с боссами и патрулями.

Страница проекта уже появилась в магазине Steam, но точная дата выхода пока держится в секрете. Известно, что среди 15 поддерживаемых языков будет доступен перевод интерфейса и субтитров на русский язык. Для запуска на минимальных настройках потребуется компьютер с процессором Intel Core i5-4690 или AMD Ryzen 5 1500X, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 гигабайт или Radeon RX 6500XT, а также 8 гигабайт оперативной памяти и 10 гигабайт свободного места на диске. Рекомендуемые требования включают процессор Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 5 5600 в паре с видеокартой NVIDIA RTX 2080 или Radeon RX 6700.