Количество билетов ожидания симулятора Dear Passengers превысило отметку в 1 000 000 добавлений

Разработчики грядущего кооперативного симулятора Dear Passengers из независимой студии FLEXUS поделились новыми невероятными результатами после анонса проекта. Буквально за два дня с момента открытия страницы в цифровом магазине Steam игроки оформили более 1 000 000 виртуальных билетов ожидания. Столь мощный всплеск активности позволил амбициозной новинке стремительно ворваться в список 25 самых ожидаемых игр на платформе Steam.

Команда авторов подчеркнула, что проект достиг колоссального успеха без привлечения платных блогеров, классического маркетинга и масштабных рекламных кампаний. Создатели признались, что провели последние двое суток в попытках осознать масштаб происходящего хаоса в социальных сетях. Изначально игра задумывалась как весёлое кооперативное развлечение, в которое разработчики сами очень хотели бы играть вместе со своими верными друзьями.

Представители независимой студии выразили искреннюю благодарность каждому пользователю, который добавил проект в список желаемого, оставил комментарий или поделился дебютным роликом. По мнению авторов, преданные геймеры наглядно доказали всему миру, что созданные игроками для таких же игроков продукты всё ещё имеют огромное значение. Сейчас команда ставит перед собой амбициозную цель возглавить глобальный рейтинг самых разыскиваемых новинок сервиса Steam.

В рамках игрового процесса пользователям предстоит примерить на себя роли бортпроводников самой худшей и опасной авиакомпании в мире. Совместными усилиями напарникам придётся обслуживать буйных клиентов, оперативно тушить пожары и чинить разваливающийся прямо в воздухе пассажирский лайнер. Официальная дата полноценного вылета воздушного судна в релиз на персональных компьютерах будет объявлена создателями позже.