Симулятор Dear Passengers набрал 1 500 000 вишлистов в Steam

Студия FLEXUS официально объявила о достижении новой отметки для своего грядущего кооперативного симулятора авиалиний Dear Passengers. Всего за несколько дней с момента анонса количество добавлений проекта в списки желаемого превысило 1 500 000 пользователей и дало закрепиться на 15-ом месте самого желанного в Steam.

Такой ажиотаж стал неожиданностью для команды, которая до этого момента на протяжении нескольких лет успешно работала исключительно на рынке мобильных развлечений.

За время своего существования студия успела выпустить несколько мобильных проектов, чьё общее число скачиваний по словам разработчиков - превышает отметку в 300 000 000 загрузок. Разработка дебютной игры для персональных компьютеров потребовала от опытной команды кардинальной перестройки внутренних процессов.

В настоящий момент авторы сосредоточены на ежедневном проектировании дополнительных игровых механик, случайных событий и неожиданных происшествий. Особое внимание разработчики уделяют созданию безумных типов багажа и проработке эксцентричных виртуальных клиентов. Игрокам предстоит столкнуться с огромным количеством подозрительной клади и крайне опасными пассажирами, которых категорически нельзя подпускать к гражданским самолётам.