Состоялся анонс кооперативного симулятора худшей авиакомпании в мире Dear Passengers

Разработчики из студии FLEXUS представили анонсирующий трейлер своего дебютного кооперативного проекта, который предлагает игрокам примерить на себя роль экипажа гражданского самолета. Авторы опубликовали первый игровой ролик, наглядно демонстрирующий хаотичный игровой процесс и базовые механики взаимодействия между участниками сессии. Главной задачей пользователей станет попытка удержать воздушное судно в воздухе в условиях тотальной неразберихи и постоянных поломок оборудования.

Согласно официальному описанию, пользователям предстоит управлять делами самой неблагополучной и опасной авиакомпании в мире. В процессе полета самолет экипажа буквально разваливается на части, перевозимый в багажном отделении груз является полностью нелегальным, а безопасность находящихся на борту пассажиров находится на самом последнем месте в списке приоритетов команды. Игрокам придется одновременно тушить пожары, чинить обшивку и пытаться справляться с непредвиденными ситуациями.

Игровой процесс потребует от участников слаженной командной работы и быстрого распределения обязанностей между стюардами и пилотами. Судя по представленным кадрам, во время рейсов команде придется отбиваться от глупых птиц, разносить еду и вовремя устраивать перерывы на кофе, чтобы восстановить силы. В критических ситуациях, когда полет окончательно выходит из-под контроля, членам экипажа придется решать вопросы с раздачей парашютов или спасаться самостоятельно.

В настоящий момент симулятор Dear Passengers уже обзавелся официальной страницей в цифровом магазине Steam.