За 36 часов для Dear Passengers оформили билет на ожидание 700 000 раз

Разработчики грядущего кооперативного симулятора Dear Passengers из независимой студии FLEXUS поделились первыми невероятными результатами после анонса своего проекта. Буквально за 36 часов с момента открытия страницы в цифровом магазине Steam игроки оформили более 700 000 виртуальных билетов ожидания. Команда призналась, что до сих пор пытается осознать масштаб произошедшего и не ожидала столь бурной реакции от аудитории.

Создатели проекта изначально позиционировали своё детище как продукт, созданный геймерами для таких же увлечённых геймеров.

Видеть, как много людей добавляют игру в список желаний, делятся ею, создают мемы, спорят о ней и полностью заполоняют наши ленты, — это просто безумие.

Вся новостная лента независимой студии оказалась полностью заполнена публикациями восторженных фанатов, которые начали массово создавать тематические мемы.

Всплеск активности быстро вывел грядущую новинку про управление самой худшей авиакомпанией в мире на лидирующие позиции по упоминаниям в социальных сетях. Разработчики официально заявили, что на данный момент их проект стал самой обсуждаемой игрой в мире. Авторы искренне поблагодарили игровое сообщество за колоссальную поддержку на этапе анонса и назвали будущих пользователей лучшими пассажирами, о которых можно было только мечтать.

В завершение своего обращения авторы оставили мрачное, но интригующее напутствие, намекающее на суровый игровой процесс и необходимость выживать во время хаотичных перелётов. Игрокам предстоит примерить на себя роли бортпроводников, справляться с буйными клиентами, тушить пожары и чинить разваливающийся в воздухе самолёт. Точная дата полноценного вылета авиалайнера в релиз пока не сообщается.