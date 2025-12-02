Рон Гилберт рассказал о будущем Monkey Island и признался, что жанр point-and-click может не пережить своё поколение

Создатель культовых Monkey Island и Maniac Mansion Рон Гилберт дал большое интервью, в котором поделился взглядами на будущее приключений, рассказал о неудачных проектах и объяснил, почему решил заняться экшен-роуглайком Death by Scrolling.

Гилберт признался, что ему хотелось бы создать новую часть Monkey Island в полноценном 3D-мире, отказаться от классической point-and-click-схемы и попробовать современные подходы к головоломкам, в духе Lorelei and the Laser Eyes и Blue Prince. Однако он понимает, что поклонники серии болезненно реагируют на любые изменения — и опасается, что слишком смелый эксперимент вызовет новый виток споров, как это было после Return to Monkey Island.

По словам Гилберта, классические приключения с «использовать предмет на объект» становятся эквивалентом немого чёрно-белого кино — их сохраняет лишь узкий круг фанатов. Он считает, что жанр не исчезнет полностью, но не станет массовым:

«Когда мы, любители старой школы, уйдём — возможно, уйдёт и жанр в его привычной форме».

Перед Death by Scrolling Гилберт год работал над большим пиксельным RPG-проектом в духе Zelda, но команда из трёх человек не смогла потянуть масштаб, а издатели предлагали, по его словам, «ужасные условия». Краудфандинг, который выручил Thimbleweed Park, сегодня, по мнению разработчика, «практически мёртв» и не может обеспечить полноценное финансирование.

Идея проекта выросла из старого прототипа, где игроку нужно было убегать от края экрана и периодически от самой Смерти, преследующей героя. Гилберт отметил, что не стремился повторить стиль Vampire Survivors: его игра задумана более спокойной, менее хаотичной и с акцентом на чувство напряжения.

Death by Scrolling получила сатирический сюжет о «Пургатории Инк», где миру мёртвых управляют инвестбанкиры. По словам Гилберта, это отражение его «нарастающей усталости от мира сверхбогатых», которые «приносят больше вреда, чем пользы».