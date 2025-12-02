Рон Гилберт рассказал о будущем Monkey Island и признался, что жанр point-and-click может не пережить своё поколение

Создатель культовых Monkey Island и Maniac Mansion Рон Гилберт дал большое интервью, в котором поделился взглядами на будущее приключений, рассказал о неудачных проектах и объяснил, почему решил заняться экшен-роуглайком Death by Scrolling.
Гилберт признался, что ему хотелось бы создать новую часть Monkey Island в полноценном 3D-мире, отказаться от классической point-and-click-схемы и попробовать современные подходы к головоломкам, в духе Lorelei and the Laser Eyes и Blue Prince. Однако он понимает, что поклонники серии болезненно реагируют на любые изменения — и опасается, что слишком смелый эксперимент вызовет новый виток споров, как это было после Return to Monkey Island.
По словам Гилберта, классические приключения с «использовать предмет на объект» становятся эквивалентом немого чёрно-белого кино — их сохраняет лишь узкий круг фанатов. Он считает, что жанр не исчезнет полностью, но не станет массовым:
«Когда мы, любители старой школы, уйдём — возможно, уйдёт и жанр в его привычной форме».
Перед Death by Scrolling Гилберт год работал над большим пиксельным RPG-проектом в духе Zelda, но команда из трёх человек не смогла потянуть масштаб, а издатели предлагали, по его словам, «ужасные условия». Краудфандинг, который выручил Thimbleweed Park, сегодня, по мнению разработчика, «практически мёртв» и не может обеспечить полноценное финансирование.
Идея проекта выросла из старого прототипа, где игроку нужно было убегать от края экрана и периодически от самой Смерти, преследующей героя. Гилберт отметил, что не стремился повторить стиль Vampire Survivors: его игра задумана более спокойной, менее хаотичной и с акцентом на чувство напряжения.
Death by Scrolling получила сатирический сюжет о «Пургатории Инк», где миру мёртвых управляют инвестбанкиры. По словам Гилберта, это отражение его «нарастающей усталости от мира сверхбогатых», которые «приносят больше вреда, чем пользы».
Лучше бы рогалики сдохли)
То же самое про забвение жанра классических "point-and-click" еще десяток лет назад говорили Даедалики, растерявшие позже разработчиков и свалившие в издательство. Логика в таких заявлениях действительно есть, ниша сужается и конкурировать с новинками все сложнее.
Но мне вот сильно недостает подобных ламповых проектов, как Депония или Edna & Harvey. И ладно бы на их место пришли более дорогие игры уровня Dispatch. Нет, случился Голлум, спрашивается, а стоило ли все ломать?! Более того, вместо возвращения к истокам пилят модный нынче выживач "Surviving Deponia".
Добавить бюджета в какой ни будь ASYLUM хорошая идея. Но инвесторы смотрят на цифры, нет хайпа, нет денег.
жанр уйдёт когда некому его делать будет... такие игры как Депонию ждал больше всяких ААА проэктов. жалко что не часто такое выпускают
Ну так жанр по нынешним меркам примитивен, а про лунную логику в нём уже немало сказано. Никому это уже не нужно.