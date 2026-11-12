Кровавые сражения в средневековой Европе - у экшена Death Denied вышла демоверсия

Разработчик Марош Бердиш (Maros Berdis) представил новый трейлер Death Denied — динамичного экшена с видом сверху, действие которого разворачивается в средневековой Европе. Одновременно с публикацией ролика в Steam стала доступна бесплатная демоверсия игры.

В Death Denied игрокам предстоит пробиваться через многочисленных противников, используя разнообразное оружие и полагаясь на собственную реакцию. Разработчик делает ставку на стремительные и жестокие сражения, в которых промедление может стоить герою жизни.

По мере прохождения игроки столкнутся с различными типами врагов и испытаниями, требующими умелого использования доступного вооружения. Судя по трейлеру, Death Denied ориентирована на поклонников напряжённых боевиков, где главное — скорость, точность и постоянное движение.

Демоверсия Death Denied уже доступна в Steam и позволяет познакомиться с игровым процессом до полноценного релиза. Сама игра разрабатывается для PC, однако точную дату выхода автор пока не объявил.