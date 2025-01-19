Карточный Soulslike от 11 bit studios Death Howl анонсировал демоверсию для PC - 20 января

Издатель 11 bit studios, известный по таким играм, как This War of Mine и Frostpunk, в сотрудничестве с разработчиком The Outer Zone анонсировал новую игру Death Howl. Это карточный Soulslike, который выйдет в 2025 году. Демоверсию планируют выпустить 20 января 2025 года.
Death Howl — смесь Soulslike-элементов с механиками карточной игры. В центре сюжета находится Ро, охотница из небольшого племени, которая сталкивается с тяжелой утратой. В поисках способа вернуть его, она попадает в мир духов. Игра предлагает тактические пошаговые сражения с использованием карт и шаманских тотемов.
Игра расскажет историю о преодолении личного горя и поисках, при этом раскрывая мифологию и историю мира, в котором происходит действие. Дата релиза полной версии игры намечена на 2025 год.
демку на кал делать это оч комично, и без этого всем понятно, что это гвнина а не игра так зачем позорицца
Кал,овнина... У вас молодой человек какое то расстройство душевное на основе любви к фекалиям?)
за более точные термины тут банят поэтому приходится приукрашивать увиденное
как карточная игра может быть soulslike? я вот трейлер посмотрел, где в нём хоть какой-то намёк на soulslike?
Soulslike? Я кажется уже перестаю понимать что тут происходит.