Сборник The Immortal John Triptych выйдет в 2026 году - живопись Ренессанса и классические квесты в одном пакете

The Immortal John Triptych выйдет в 2026 году на ПК и всех актуальных консолях, включая Nintendo Switch 2, PlayStation 5 и Xbox Series. Издатель Akupara Games и разработчик Джо Ричардсон собрали в один сборник три приключенческих квеста — Four Last Things, The Procession to Calvary и Death of the Reprobate — дополнив их бонусным контентом и переработанным интерфейсом.

На бумаге это выглядит как типичный ремастер-сборник, но на деле у проекта куда более странная идентичность. Игры Джо Ричардсона давно известны своим специфическим юмором на грани абсурда, где сцены в духе живописи эпохи Возрождения сочетаются с нарочито нелепыми диалогами и почти театральной подачей. Это тот случай, когда визуальная «высокая культура» сознательно сталкивается с бытовым и даже грубоватым юмором.

Сам разработчик, Джо Ричардсон, иронично сравнивает опыт игры на консолях с «чтением Рабле на электронной книге» — звучит вызывающе, но хорошо отражает тон серии: она не пытается понравиться всем, и в этом её сила. Подобный подход редко встречается в современных квестах, которые чаще стремятся к аккуратности и универсальности.

Сборник выглядит как попытка окончательно закрепить за автором статус нишевого, но очень узнаваемого голоса в жанре point-and-click. И, судя по отзывам предыдущих частей, аудитория у этой странной смеси искусства, сатиры и головоломок уже давно сформировалась — пусть и довольно специфическая.