Очаровательный 2D-рогалик Death or Treat вышел для PS5 и ПК ©

Saona Studios и Perp Games сообщили о выходе своего динамичного 2D-рогалика Death or Treat. Игра уже доступна на PS5 и ПК, а в ближайшие недели появится на Xbox, PS4 и Switch.

Следуя по стопам культовых игр, таких как Hollow Knight и серия Ori, Death or Treat предлагает невероятно динамичный и напряженный экшен любителям двухмерных экшен-roguelite, hack and slash.

Играя за Страшного, вы должны защитить ХэллоуТаун от обычных и корпоративных упырей и спасти Хэллоуин. Работая с традиционными иллюстраторами для создания красивых, вдохновленных Хэллоуином ручных рисунков и невероятно детализированных анимаций, HallowTown выглядит потрясающе, каждое место имеет свой уникальный внешний вид и атмосферу.