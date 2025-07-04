Ацтекский ужас наступает: мрачный хоррор Death Relives выйдет 25 июля

Студия Nyctophile Studios объявила дату выхода своего мрачного хоррора Death Relives — игра появится 25 июля на ПК и консолях.

Проект предлагает погружение в атмосферу страха, вдохновлённую ацтекской мифологией. Игрокам предстоит управлять молодым человеком по имени Адриан, который отправляется на поиски истины о судьбе своей матери — и сталкивается с древним и жестоким богом Сипе Тотеком, требующим кровавых жертв.

Игровой процесс сосредоточен на прятках, побеге и выживании, без шанса на открытое противостояние. С каждым шагом Адриан будет погружаться глубже в мистику и кошмары, вызванные могущественным божеством.