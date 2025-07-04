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Death Relives 25.07.2025
Экшен, Ужасы, Инди, От первого лица
5.8 6 оценок

Ацтекский ужас наступает: мрачный хоррор Death Relives выйдет 25 июля

butcher69 butcher69

Студия Nyctophile Studios объявила дату выхода своего мрачного хоррора Death Relives — игра появится 25 июля на ПК и консолях.

Проект предлагает погружение в атмосферу страха, вдохновлённую ацтекской мифологией. Игрокам предстоит управлять молодым человеком по имени Адриан, который отправляется на поиски истины о судьбе своей матери — и сталкивается с древним и жестоким богом Сипе Тотеком, требующим кровавых жертв.

Игровой процесс сосредоточен на прятках, побеге и выживании, без шанса на открытое противостояние. С каждым шагом Адриан будет погружаться глубже в мистику и кошмары, вызванные могущественным божеством.

10
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Plazen

Графика из 2010 просила перезвонить

6
ArcherNero
Игровой процесс сосредоточен на прятках, побеге и выживании, без шанса на открытое противостояние.

Ещё один "симулятор ходьбы"... Почему многие до сих пор считают, что "отсутствие экшона" сделают игру страшнее... И пора бы уже смирится, что "чистый хоррор" как жанр мертв...

4
WerGC

на хищника похож