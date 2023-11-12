Полная версия гонки с оружием Death Roads: Tournament появится 15 ноября

Приготовьтесь к адреналиновому путешествию в постапокалиптические пустоши, наполненные опасностями и хаосом. Death Roads: Tournament, захватывающая новая игра, в которой органично сочетаются элементы рогалика, построения колод и тактической ролевой игры, готовится к полному выпуску в Steam, который должен появиться на цифровых полках 15 ноября.

В Death Roads: Tournament игроки берут на себя роль выживших, участвующих в беспощадном турнире, конечная цель которого проста, но сложна: остаться в живых. Достижение этой цели означает перемещение по опасной местности, участие в пошаговых автомобильных сражениях и борьбу с другими решительными соперниками, которые не остановятся ни перед чем, чтобы сбить вас с толку.

В вашем распоряжении множество транспортных средств, каждый из которых можно модифицировать с помощью деталей и карточек в соответствии с вашими предпочтениями. Геймплей Death Roads: Tournament представляет собой динамичный, но пошаговый процесс. Игра оживает благодаря потрясающей графике, которая полностью погружает вас в постапокалиптический мир, дополненной захватывающим звуковым оформлением, которое усиливает общее впечатление.