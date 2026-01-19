Выжить среди мутантов в экшене Death Scourges

Когда научный эксперимент пошел не так, кто-то должен прийти и убрать последствия. Именно это и придется делать в игре Death Scourges - хорроре на выживание от третьего лица, где каждый шаг может стать последним, а каждый патрон на вес золота.

Объект вашего работодателя пережил катастрофический прорыв системы безопасности. Спускайтесь в запечатанные коридоры, чтобы выяснить, что пошло не так — и зачистить последствия. Собирайте образцы, уничтожайте улики и восстанавливайте сдерживание любой ценой.

Сражайтесь с противниками, которые уклоняются, адаптируются и мутируют прямо во время боя. Чем глубже вы спускаетесь, тем более уродливыми и опасными они становятся.

В общем типичный пример "мы на что-то нажали, а оно потом само, уберите, пожалуйста". Очень жизненно.

Death Scourges выходит 6 марта на PC (Steam).