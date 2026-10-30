Авторы аниме по Death Stranding показали первый трейлер и раскрыли детали сюжета

Kojima Productions представила тизер-трейлер Death Stranding Isolations — анимационного сериала по мотивам вселенной Хидео Кодзимы. Проект выйдет в 2027 году эксклюзивно на Disney+ и других стриминговых платформах Disney. При этом зрителей ждёт не пересказ знакомой истории о Сэме Портере Бриджесе, а совершенно новое приключение, действие которого развернётся в уже известном постапокалиптическом мире.

События сериала происходят в Северной Америке после того, как Сэм и его товарищи из Bridges объединили континент с помощью Хиральной сети. Однако восстановление связей между людьми не положило конец всем проблемам: последствия катастрофы продолжают менять жизнь выживших, а вместе с ними возникают новые конфликты и неожиданные угрозы.

В центре повествования окажется девушка, которая после гибели матери и разрушения привычного мира предпочла полную изоляцию. Она избегает общения и не стремится устанавливать отношения с окружающими, но обстоятельства заставят её выйти за пределы привычного одиночества. На пути героини встретятся, в частности, мудрый старик, объединяющий людей необычным способом, женщина-солдат, не сумевшая выбраться из круга насилия, и мальчик, охваченный гневом из-за несправедливости собственной жизни.

В отличие от игр, Death Stranding Isolations будет выполнен в традиционной двухмерной анимации с ручной прорисовкой. Над сериалом работает японская студия E&H Production, известная по Ninja Kamui и Bullet/Bullet. Режиссёром выступает Такаюки Сано, а за оригинальный дизайн персонажей отвечает Илья Кувшинов.

Также стало известно, что к команде присоединился писатель То Убуката, которому поручили разработку концепции сериала и написание сценария. Он известен работой над серией Mardock Scramble и историческими романами, удостоенными нескольких японских литературных наград. Исполнительным продюсером проекта остаётся Хидео Кодзима.

Пока авторы не раскрывают дату премьеры и не уточняют, сколько эпизодов войдёт в первый сезон. Тем не менее уже сейчас понятно, что создатели намерены расширить вселенную Death Stranding за счёт самостоятельной истории, сохранив её главную тему — поиск человеческой близости в мире, который постоянно подталкивает людей к одиночеству.