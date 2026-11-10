Death Stranding 2 - главный хит ноябрьской подборки в каталоге игр PlayStation Plus

Стал известен новый список игр, которые пополнят каталог PlayStation Plus. В этом месяце — начиная с 11 ноября — подписчики уровней Extra и Premium получат доступ к 10 играм. В США и Великобритании некоторые из них станут доступны чуть позже в течение месяца.

Главным событием ноября стала Death Stranding 2: On the Beach — постапокалиптическая игра в открытом мире от Хидео Кодзимы. В центре сюжета — тема человеческих связей; это необычный, вызывающий полярные мнения и по-своему причудливый проект. Если вас не привлекает суета мегаполиса в духе GTA 6, возможно, вам больше по душе придётся доставка посылок по пустынным австралийским ландшафтам.

А если вам хочется динамики «песочницы», но без тех последствий, которыми пугает GTA 6, обратите внимание на Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. В этом спин-оффе главным героем выступает любимец фанатов — Мадзима. Как и положено играм серии Yakuza, здесь вас ждут невероятные странности, драматизм и море экшена.

Среди других заметных новинок месяца — ремейк классической JRPG Dragon Quest 3 в стиле HD-2D; игра Atomfall, сочетающая элементы выживания и экшена в декорациях радиоактивной британской глубинки; а также ураганный шутер от первого лица Trepang 2. Хардкорный шутер от первого лица о Второй мировой войне — Hell Let Loose — предлагает масштабные многопользовательские сражения. Если же вам по душе спорт, вы можете попробовать выбить «шестерку» в Cricket 2026 или бросить вызов гравитации, мастерски проходя крутые повороты в MotoGP 26.

Подписчики PlayStation Plus Premium также могут добавить в свою библиотеку две классические игры: Soul Reaver 2 и Freedom Wars Remastered.

Каталог игр PlayStation Plus за ноябрь 2026 года:

Death Stranding 2: On the Beach (PS5)

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS5, PS4)

Atomfall (PS5, PS4)

Dragon Quest 3 HD-2D Remake (PS5)

Trepang 2 (PS5)

MotoGP 26 (PS5)

Hell Let Loose (PS5)

Cricket 2026 (PS5, PS4)

Soul Reaver 2 (PS5, PS4) | требуется подписка PS Plus Premium

Freedom Wars Remastered (PS5, PS4) | требуется подписка PS Plus Premium

Компания Sony также объявила, что 10 декабря прекратит поддержку приложения PlayStation Plus для ПК. По данным компании, им пользовалось менее 0,4% подписчиков, поэтому со следующего месяца возможность облачного стриминга игр PlayStation Plus на ПК будет недоступна.

Кроме того, до 30 ноября все подписчики PlayStation Plus могут получить три игры бесплатно: Dead Island 2, Tomb Raider 4-6 Remastered и Monster Train 2.