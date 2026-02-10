ЧАТ ИГРЫ
Death Stranding 08.11.2019
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Открытый мир
8.3 3 661 оценка

Death Stranding Director's Cut получила максимальную скидку в Steam

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Death Stranding Director's Cut от студии Kojima Productions сейчас продаётся в Steam с максимальной скидкой 75%. Это самое выгодное предложение за всё время, и оно уже привлекло внимание игроков. Распродажа может быть связана со слухами о возможном появлении DEATH STRANDING 2 на ближайшем State of Play с анонсом версии для ПК.

Проект создан японским геймдизайнером Хидео Кодзимой и предлагает игрокам необычное, медитативное приключение. Вам предстоит взять под контроль курьера Сэма Бриджеса, который путешествует по смертельно опасному и загадочному миру, восстанавливая связь между разрозненными остатками человечества и сталкиваясь с потусторонними угрозами.

Одной из ключевых особенностей игры стал звёздный актёрский состав. В главных ролях — Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Линдси Вагнер, Леа Сейду и Гильермо дель Торо. Благодаря этому DEATH STRANDING ощущается не просто игрой, а полноценным интерактивным кинематографическим опытом, который особенно выгодно попробовать именно сейчас.

Пользователь ВКонтакте

Кто-то не успел забрать в эпик геймс пару лет назад? // Александр Королёв

ChromeDisaster

Зачем нужен шлаковый Эпик?

Пользователь ВКонтакте

Я не успел // アルテム トロプツェフ

Legend_of_the_Hero

Здесь диретор скот, а в эпике директор не скот.

Tommy451

Несколько дней назад запостил у себя что делает трейлер. Так что не ждем а готовимся к анонсу сиквела на пк

HerFinalBoss

Не, спасибо

unknoun

Самый продвинутый симулятор ходьбы

Sheffskiy

Что же там...

800 с хеком руб? На гг сел дешевле 730