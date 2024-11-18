Death Stranding Director's Cut стала второй самой продаваемой игрой в Xbox Store

За пять лет с момента выхода Death Stranding постепенно стала ассоциироваться с платформой PlayStation. Однако по окончании периода эксклюзивности игра неожиданно появилась в Xbox Store. Многие считали, что ААА-игра не сможет стать популярной на платформе Microsoft, но новые результаты говорят об обратном.

Сейчас Death Stranding Director's Cut находится на втором месте в списке самых продаваемых игр в Xbox Store. Игра от Kojima Productions смогла превзойти немало известных в игровой индустрии брендов, уступив лишь Call of Duty: Black Ops 6.

Большую роль в успехе Death Stranding Director's Cut в Xbox Store сыграла масштабная распродажа с 50-процентной скидкой, позволившая как новым, так и старым игрокам приобрести игру на платформе.

Даже те, кто уже владел игрой на других устройствах, купили ее снова для Xbox из-за заманчивого предложения. До окончания распродажи Death Stranding, скорее всего и в дальнейшем будет оставаться одним из лидеров в Xbox Store, а возможно, даже займет первое место.

IP Death Stranding сейчас принадлежит Kojima Productions, что позволяет предположить, что в следующем году мы можем увидеть Death Stranding 2 на всех платформах, а не только на PS5.