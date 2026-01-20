Death Stranding и Space Marine 2 возглавили мощную волну пополнений Game Pass

Microsoft раскрыла список игр, которые появятся в подписке Game Pass в период с 20 января по 3 февраля. Подборка получилась особенно насыщенной: сервис пополнят сразу 12 заметных проектов, включая крупные хиты последних лет. Речь идёт не о новинках, а о громких релизах, которые давно были на слуху у игроков.

Уже сейчас подписчикам доступны Resident Evil Village и MIO: Memories in Orbit. 21 января в библиотеке появятся Death Stranding Director’s Cut, RoadCraft, а также Ninja Gaiden Ragebound. В конце месяца подборка станет ещё сильнее: 27 января добавят The Talos Principle 2, а 28 января — Anno: Mutationem и Drop Duchy.

29 января станет одним из ключевых дней — именно тогда в Game Pass выйдет Warhammer 40,000: Space Marine II, один из самых ожидаемых экшенов по вселенной Warhammer. Ранее слухи о его появлении уже ходили в сети: игроки замечали проект в приложении Xbox. Тогда же обсуждалась и возможность добавления Black Myth: Wukong, но она пока не подтвердилась.

Завершат волну MySims: Cozy Bundle (29 января), Indika (2 февраля) и Final Fantasy II (3 февраля). Все перечисленные игры будут доступны подписчикам Game Pass Ultimate, а часть — также в тарифах Premium и PC.