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Death Stranding 08.11.2019
Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 920 оценок

Death Stranding неожиданно вышла на Xbox Series X/S, поскольку Kojima Productions получает права на франшизу

monk70
Новости

Death Stranding наконец-то доступна на Xbox после того, как Kojima Productions неожиданно объявила о выходе игры на Xbox Series X/S. Первая игра Хидео Кодзимы после Metal Gear впервые была выпущена как эксклюзив для PS4, изданная Sony Interactive Entertainment еще в 2019 году, а затем выпущена на ПК годом позже.

Сегодня, 7 ноября 2024 года, Death Stranding Director’s Cut выходит на Xbox Series X/S.

«Kojima Productions продолжит фокусироваться на том, чтобы представить свою отмеченную наградами ИС Death Stranding большему количеству платформ и аудиторий», — говорится в пресс-релизе.

Тем временем Kojima Productions объявила, что теперь она полностью владеет интеллектуальной собственностью Death Stranding.

Хидео Кодзима сказал:

Мне приятно наконец объявить, что Death Stranding Director’s Cut будет доставлена ​​игрокам Xbox. Я хотел бы поблагодарить всех фанатов, которые оставались на связи с нами, а также всех в сообществе Xbox, которые терпеливо ждали. Kojima Productions (Death Stranding) продолжит объединять все больше и больше игроков по всему миру, поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами.
17
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
peperonin

Может в таком случае вторая часть сразу на пк пусть выйдет?

3
SULIK 712

было бы очень круто

0
Уральский чекист

Так не ожиданно, что даже чуть со стула не упал, читая эту новость XD))

2
211186

Отлично, ждем вторую часть на релизе в геймпасс

2
Ruslan Alihanov

Вот так поворот

0
Contriver

Ну значит и двойка довольно быстро после релиза на плойке выйдет на бокс

0
Нейтан Дрейк
Сегодня, 7 ноября 2024 года, Death Stranding Director’s Cut выходит на Xbox Series X/S и Windows PC.

Даты выпуска:
Windows (Director’s Cut)

30 марта 2022

0
monk70

Windows PC это так называют выход в Microsoft Store для ПК.

0
RAMFALL

Детище гения должно быть везде, даже на свиче

0
Чизбургер

каловая игрушка на 6 из 10, давно всеми забытая.

-11
DmitriyKats

Разве каловые игрушки - это не 2-4 балла из 10?

1
HoganHog DmitriyKats

Нет, каловые это 12 из 10😁

0
SULIK 712

отрицательно)

0