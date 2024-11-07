Death Stranding неожиданно вышла на Xbox Series X/S, поскольку Kojima Productions получает права на франшизу

Death Stranding наконец-то доступна на Xbox после того, как Kojima Productions неожиданно объявила о выходе игры на Xbox Series X/S. Первая игра Хидео Кодзимы после Metal Gear впервые была выпущена как эксклюзив для PS4, изданная Sony Interactive Entertainment еще в 2019 году, а затем выпущена на ПК годом позже.

Сегодня, 7 ноября 2024 года, Death Stranding Director’s Cut выходит на Xbox Series X/S.

«Kojima Productions продолжит фокусироваться на том, чтобы представить свою отмеченную наградами ИС Death Stranding большему количеству платформ и аудиторий», — говорится в пресс-релизе.

Тем временем Kojima Productions объявила, что теперь она полностью владеет интеллектуальной собственностью Death Stranding.

Хидео Кодзима сказал:

Мне приятно наконец объявить, что Death Stranding Director’s Cut будет доставлена ​​игрокам Xbox. Я хотел бы поблагодарить всех фанатов, которые оставались на связи с нами, а также всех в сообществе Xbox, которые терпеливо ждали. Kojima Productions (Death Stranding) продолжит объединять все больше и больше игроков по всему миру, поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами.