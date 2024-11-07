Death Stranding неожиданно вышла на Xbox Series X/S, поскольку Kojima Productions получает права на франшизу

Death Stranding наконец-то доступна на Xbox после того, как Kojima Productions неожиданно объявила о выходе игры на Xbox Series X/S. Первая игра Хидео Кодзимы после Metal Gear впервые была выпущена как эксклюзив для PS4, изданная Sony Interactive Entertainment еще в 2019 году, а затем выпущена на ПК годом позже.
Сегодня, 7 ноября 2024 года, Death Stranding Director’s Cut выходит на Xbox Series X/S.
«Kojima Productions продолжит фокусироваться на том, чтобы представить свою отмеченную наградами ИС Death Stranding большему количеству платформ и аудиторий», — говорится в пресс-релизе.
Тем временем Kojima Productions объявила, что теперь она полностью владеет интеллектуальной собственностью Death Stranding.
Хидео Кодзима сказал:
Мне приятно наконец объявить, что Death Stranding Director’s Cut будет доставлена игрокам Xbox. Я хотел бы поблагодарить всех фанатов, которые оставались на связи с нами, а также всех в сообществе Xbox, которые терпеливо ждали. Kojima Productions (Death Stranding) продолжит объединять все больше и больше игроков по всему миру, поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами.
Может в таком случае вторая часть сразу на пк пусть выйдет?
было бы очень круто
Так не ожиданно, что даже чуть со стула не упал, читая эту новость XD))
Отлично, ждем вторую часть на релизе в геймпасс
Вот так поворот
Ну значит и двойка довольно быстро после релиза на плойке выйдет на бокс
Даты выпуска:
Windows (Director’s Cut)
30 марта 2022
Windows PC это так называют выход в Microsoft Store для ПК.
Детище гения должно быть везде, даже на свиче
каловая игрушка на 6 из 10, давно всеми забытая.
Разве каловые игрушки - это не 2-4 балла из 10?
Нет, каловые это 12 из 10😁
отрицательно)