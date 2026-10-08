Death Stranding в начале была провалом? Хидэо Кодзима признался, что был недоволен игрой на старте производства

Именитый японский геймдизайнер Хидэо Кодзима в последнем выпуске своего разговорного шоу «Koji 10» поделился воспоминаниями о первых шагах независимой студии Kojima Productions после скандала и ухода из Konami. По словам автора, самый ранний рабочий прототип Death Stranding выглядел настолько сыро и неубедительно, что поверг в шок не только сотрудников, но и его самого.

Кодзима рассказал, что первый технический концепт создавался коллективом всего из пяти-шести человек в условиях, когда у молодой студии не было даже собственного игрового движка. Взглянув на результат первых тестов механики ходьбы и доставки грузов, геймдизайнер, по собственному признанию, лишь тяжело вздохнул, подумав: «Это просто ужас...»:

Сотрудники буквально оцепенели от ужаса, когда увидели, что у нас получается. Глядя на тот прототип, я с грустной улыбкой подумал: если показать его публике, любой решит, что основать собственную независимую студию и делать игры под силу абсолютно каждому.

— с иронией вспоминает Кодзима.

Несмотря на то что автор назвал эту сборку материалом, который «обычно хочется спрятать и никогда никому не показывать», уникальный билд все же продемонстрируют публике. Он станет частью юбилейной ретроспективной выставки «BEYOND THE STRAND: Создание и вызов», приуроченной к 10-летию основания Kojima Productions. Мероприятие пройдет в токийской галерее Azabudai Hills с 31 октября по 20 декабря. Посетители смогут увидеть путь студии через архивные документы по Death Stranding, наработки по Death Stranding 2: On the Beach, полноразмерную статую маскота Люденса и даже школьное сочинение подростка Кодзимы по повести Кобо Абэ «Веревка», заложившей основу концепции нитей.

В рамках того же подкаста японский "гений" подробно высказался и о своих будущих релизах — напомним, ранее Хидэо Кодзима рассказал, что необычный хоррор OD останется загадкой до самого релиза.

Неожиданное признание Хидэо Кодзимы наглядно показывает, через какую неуверенность и производственные сложности проходят даже признанные мастера индустрии на пути от к своему совершенству и созданию кинематографичных экшенов.