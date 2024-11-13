Digital Foundry: Death Stranding - пример того, как должен выглядеть идеальный порт для Xbox Series S

Специалисты из Digital Foundry в своем еженедельном подкасте высоко оценили порт Death Stranding для Xbox и особо отметили версию игры для Series S, которая работает даже стабильнее, чем на Series X и PlayStation 5.
На консолях игра имеет два игровых режима с частотой 60 FPS: «Качество» и «Производительность». В режиме качества игра работает в разрешениях от 900p до 1080p, а в режиме производительности - от 810p до 900p, сохраняя тот же уровень графики.
В целом, DF была впечатлена тем, как хорошо игра была портирована на Xbox Series S, на которой она умудряется поддерживать стабильные 60 FPS, иногда даже лучше, чем на Series X и PS5.
Напомним, что на прошлой неделе состоялся неанонсированный и неожиданный релиз Death Stranding для Xbox Series X|S. Игра сразу же продавалась со скидкой 50 % и стала первым проектом для Xbox на движке Decima, используемом в эксклюзивах PlayStation.
Когда в игре кроме героя и пустых полей нет ничего, действительно чудо из чудес.
Когда руки из нужного места то и пьет норм, хоть и игра вышла изначально на ps4, и ps4 pro по терафлпсам схожа с «S», вполне ожидаемо
ну и зачем в этой игре 60фпс? я бы лучше с 30 играл, но с более красивой графикой
мне понравилась игра жду 2ю часть) // West Best
когда у меня была эска после икса я помню удивился что некоторые игры практически не отличимы от старшей консоли, гта трилогия, гта 4, скайрим, гта 5, но вот в диабло 2 и деинг лайт 2 было жуткое мыло конечно в 60 фпс