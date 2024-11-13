Digital Foundry: Death Stranding - пример того, как должен выглядеть идеальный порт для Xbox Series S

Специалисты из Digital Foundry в своем еженедельном подкасте высоко оценили порт Death Stranding для Xbox и особо отметили версию игры для Series S, которая работает даже стабильнее, чем на Series X и PlayStation 5.

На консолях игра имеет два игровых режима с частотой 60 FPS: «Качество» и «Производительность». В режиме качества игра работает в разрешениях от 900p до 1080p, а в режиме производительности - от 810p до 900p, сохраняя тот же уровень графики.

В целом, DF была впечатлена тем, как хорошо игра была портирована на Xbox Series S, на которой она умудряется поддерживать стабильные 60 FPS, иногда даже лучше, чем на Series X и PS5.

Напомним, что на прошлой неделе состоялся неанонсированный и неожиданный релиз Death Stranding для Xbox Series X|S. Игра сразу же продавалась со скидкой 50 % и стала первым проектом для Xbox на движке Decima, используемом в эксклюзивах PlayStation.