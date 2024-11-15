Для Xbox-версии Death Stranding вышло обновление, исправляющее баг быстрого возобновления игры

Если вы один из игроков, которые наслаждаются Death Stranding и испытывали проблемы с функцией быстрого возобновления на Xbox Series, теперь вы можете вздохнуть с облегчением. Последнее обновление игры, имеющее номер версии 1.4.1917.0, призвано исправить эту проблему.

Рассматриваемая ошибка не позволяла некоторым игрокам сохранять свой игровой прогресс, что может раздражать, особенно если вы часами исследовали мир и выполняли задания. Однако благодаря этому обновлению вы должны иметь возможность возобновить игру без проблем и без потери своего прогресса.