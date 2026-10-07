Экранизация Death Stranding ищет свой пейзаж в Исландии - режиссёр показал места для будущих съёмок

Подготовка к экранизации Death Stranding постепенно выходит на новый этап: режиссёр Майкл Сарноски отправился в Исландию вместе с оператором-постановщиком Пэтом Сколой, где команда занимается поиском подходящих локаций для будущих съёмок.

Сарноски поделился фотографией из поездки, а Скола показал видео с исландскими пейзажами — водопадами, покрытыми мхом скалами и густой растительностью. Эти виды заметно напоминают атмосферу игровых локаций Death Stranding, поэтому выбор Исландии выглядит вполне закономерным. При этом пока неизвестно, войдёт ли показанное место непосредственно в фильм.

Ранее Сарноски уже говорил, что съёмки планируется провести в 2027 году в Исландии и Северной Ирландии. Сам факт поиска натурных локаций показывает, что создатели намерены сохранить важную для серии связь с окружающим миром, а не ограничиваться павильонными декорациями и цифровыми фонами.

Фильм не станет прямой адаптацией сюжета игр. Сарноски работает над новой историей в мире Death Stranding, при этом проект создаётся при непосредственном участии Хидео Кодзимы и совместно с A24. Ожидается новый набор персонажей, хотя режиссёр уже намекал на возможность появления знакомых лиц из игр.

Актёрский состав пока не раскрыт. Норман Ридус, исполняющий роль Сэма Портера Бриджеса в играх, ранее говорил о готовности вновь сыграть этого персонажа, однако официального подтверждения его участия в фильме пока нет. Дата премьеры также не объявлена, но при старте съёмок в 2027 году фильм потенциально может выйти в 2028-м.