Death Stranding 08.11.2019
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Открытый мир
8.3 3 554 оценки

Фильм Death Stranding от студии A24 обещает подарить зрителям оригинальную историю

Gutsz Gutsz

На эфире Kojima Productions 10th Anniversary Livestream: Beyond the Strand студия подтвердила: экранизация Death Stranding от A24 не будет прямой пересказом игры. Режиссёр Майкл Сарноски («A Quiet Place: Day One») сообщил, что лента расскажет оригинальную историю в рамках вселенной Death Stranding — со свежими персонажами и новыми сюжетными линиями. Детали сценария не раскрываются.

Проект был объявлен ещё в 2022 году, а в апреле 2025-го Сарноски официально занял режиссёрское кресло. Ключевая установка создателей — сохранить атмосферу постапокалиптического роуд-муви и тематику связей между людьми, но не «переснимать» события игры кадр в кадр. Таким образом, фильм нацеливается и на поклонников оригинала, и на аудиторию, незнакомую с серией.

Во время прямой трансляции подчеркнули, что это лишь «взгляд в будущее проекты Kojima Productions», так что каст, сроки и производственные подробности пока остаются за кадром. На игровом фронте вселенная также развивается: после релиза Death Stranding 2: On the Beach внимание команды частично смещается к экранизации, которую позиционируют как самостоятельную работу внутри знакомого мира.

5
2
Комментарии:  2
askazanov

Ну вот фильм вполне хорошим должен получиться)

1
Иваныч из Тулы

Фильм по фильму получается.