Глава киноотдела A24 хотел, чтобы Кодзима снял фильм по мотивам Death Stranding

Хидео Кодзима получил предложение от A24 возглавить съемки live-action-адаптации Death Stranding, но отказался. Согласно статье в The New Yorker, глава киноотдела студии Ноа Сакко даже настаивал: «Вы уверены, что не хотите режиссировать?», на что Кодзима вежливо ответил, что нет.

Сам разработчик уже объяснял в предыдущем интервью, что считает Death Stranding опытом, предназначенным для видеоигр, хотя и признает кинематографическую привлекательность своего произведения.

«Я буду курировать сюжет и помогать в производстве, но не буду режиссировать. Сейчас я не могу, у меня три проекта в работе», — сказал он в прошлом году.

В результате творческая ответственность будет возложена на Майкла Сарноски, режиссера, снявшего триллер «Тихое место: День первый», которому в сотрудничестве с A24 и Kojima Productions предстоит написать сценарий и срежиссировать фильм.

Анонсированная в 2023 году экранизация, по словам Кодзимы, будет не простой репликой игры 2019 года, а фильмом «для всех, кто любит кино». В то же время, пока нет подтверждения о возвращении оригинального актерского состава, состоявшего из Нормана Ридуса, Мадса Миккельсена, Леа Сейду, Маргарет Куэлли, а также Гильермо дель Торо и Николаса Виндинга Рефна. Впрочем, сам Ридус уже выразил заинтересованность в том, чтобы вновь сыграть свою роль.