Хидэо Кодзима и режиссёр "Магической битвы" создают аниме по Death Stranding с новым сюжетом

Компания Disney на мероприятии APAC Showcase в Гонконге объявила о создании аниме-сериала по вселенной Death Stranding. Проект получил рабочее название Death Stranding: Isolations и выйдет на Disney+ в 2027 году. Исполнительным продюсером выступит Хидэо Кодзима, а режиссёром — Такаяки Сано, известный по работе над "Магическая битва 0" и "Стальной Алхимик: Братство"
Сериал станет новой историей во вселенной Death Stranding и расскажет о судьбах людей, переживающих изоляцию после конца света. По официальному синопсису, зрителей ждёт встреча с Сэмом Бриджесом, который вновь пытается восстановить связи между людьми, а также с новыми персонажами — стариком, ищущим спасение вне пути соединения, женщиной-войном, стремящейся вернуть мир в хаос, и мальчиком, жаждущим мести. Их судьбы пересекутся на грани гибели человечества.
Анимацию создаёт студия E&H Production под руководством режиссёра Сонху Парка (Jujutsu Kaisen, God of High School). Сериал будет выполнен в формате традиционной 2D-анимации, а не CGI, что придаст ему уникальный визуальный стиль.
Кодзима отметил, что проект стал для него способом объединить любовь к японской анимации и детское восхищение Disney:
«Я вырос на аниме и на фильмах Disney, — сказал Кодзима. — Когда они обратились ко мне с предложением, я понял, что не могу отказаться».
Кроме того, параллельно готовится и другой анимационный проект — Death Stranding: Mosquito от студии ABC Animations. Однако именно Isolations станет официальным сериалом, продолжающим идею изоляции и связи, заложенную в оригинальной игре.
