Хидэо Кодзима намекает, что нас ждет очень необычная экранизация Death Stranding от A24

Хидэо Кодзима вновь напомнил о себе и своем амбициозном проекте, над которым он работает совместно с кинокомпанией A24. Речь идет о киноадаптации Death Stranding — культовой игры, в которой философские размышления о жизни и смерти переплетаются с мрачной постапокалиптической эстетикой. На этот раз Кодзима поделился новыми подробностями о фильме и его постановщике — режиссере Майкле Сарноски.

По словам Кодзимы, картина будет «невероятной и странной» — именно так он охарактеризовал грядущую экранизацию. Это полностью соответствует духу оригинальной игры, где привычные границы жанров, логики и восприятия размываются уже с первых минут. Кодзима отметил, что Сарноски — не просто режиссёр с хорошим вкусом, но и «не типичный представитель Голливуда». Более того, он действительно прошел Death Stranding и Metal Gear Solid, а также планировал играть в MGS2 и MGS3, однако сам Кодзима его остановил, чтобы не перегрузить восприятие.

Сценарий будущего фильма раскроет загадочные события, получившие название «Выход смерти». На фоне нашествия призрачных существ остатки человечества борются за выживание и пытаются восстановить разорванные связи, что станет основной темой как в игре, так и фильме. Режиссёр и продюсеры, судя по всему, намерены сохранить философскую глубину и эмоциональную плотность оригинала.

Пока Кодзима делится деталями киноадаптации, он не забывает и о продолжении игры. Недавно он представил финальную версию главного меню Death Stranding 2: On the Beach и рассказал о ключевых нововведениях.

На данный момент сроки производства фильма по Death Stranding остаются неизвестными. Учитывая раннюю стадию подготовки, ожидать премьеру раньше 2026 года вряд ли стоит. Однако тот факт, что проект находится под личным контролем Кодзимы и привлекает таких режиссеров, как Сарноски, внушает доверие и интригует не меньше, чем сиквел игры.