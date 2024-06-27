Хидео Кодзима поделился историей появления актёра Нормана Ридуса в Death Stranding, и, как и все великие дела, это произошло в суши-ресторане.

Норман Ридус стал знаменитым благодаря своей роли Дэрила Диксона в сериале AMC "Ходячие мертвецы", а его мгновенно узнаваемое лицо также является лицом протагониста Death Stranding Сэма Портера Бриджеса. И, похоже, его не пришлось долго уговаривать.

Когда я только основал свою студию и у меня ничего не было, я рассказал о проекте DS Норману в суши-ресторане и спросил, не хочет ли он сделать его вместе со мной. Он сразу же согласился, хотя у меня даже не было сценария. В следующем месяце мы провели сканирование и съёмку для трейлера.

Дружба и рабочие отношения Кодзимы и Ридуса завязались довольно давно, их познакомил режиссёр Гильермо дель Торо. Дуэт работал вместе над трагически отменённым продолжением Silent Hills, а затем, конечно же, над Death Stranding, и теперь Ридус вновь исполняет роль Сэма в Death Stranding 2.

Как и в первой игре, в сиквеле задействованы звёзды кино, телевидения и видеоигр. Полный актёрский состав ещё не раскрыт, но уже сейчас известно, что в Death Stranding 2 вернутся Ридус, Леа Сейду и Трой Бейкер, а также появится Эль Фэннинг и Сиори Куцуна . Режиссёр Джордж Миллер также присоединится к актёрскому составу в нераскрытой роли.

Что касается времени выхода игры, то, скорее всего, она появится не раньше второй половины 2025 года. В мае стало известно, что съёмки и запись сиквела завершены, но после этого Кодзима перёшел на "этап адаптации", который, по его словам, продлится более года.