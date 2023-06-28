История появления Death Stranding берет свое начало в эпохе двухмерных игр

Хидэо Кодзима - один из самых известных в мире разработчиков игр, ответственный за некоторые из ключевых в этой области, включая Snatcher, Policenauts и (конечно же) Metal Gear Solid.
Его последняя игра, Death Stranding была названа некоторыми критиками "симулятор доставки", и хотя это, несомненно, является ключевой частью игрового процесса, Кодзима кое-что рассказал о других элементах игры.
Во время интервью NHK World Japan один из ведущих обратился к Кодзиме с тем, что заметил в сеттинге Death Stranding отсылки к классике прошлого. Лестницы в игре напоминают Donkey Kong, а поездки на мотоциклах - Hang-On от Sega. В экшен-сценах присутствует обилие стрельбы от третьего лица, и даже есть сцена, в которой представлены полоски здоровья в стиле Street Fighter II.
Предъявив все эти доказательства, Кодзима сказал ведущему, что он был прав в своем предположении о том, что игра - это пересмотр классики прошлого в 3D. "Все старые игры были в 2D до появления песочниц или 3D визуализации", - говорит Кодзима. "Почему бы не насладиться этим снова в открытом мире? Вы открыли секретную историю Death Stranding!".
В настоящее время Кодзима усердно работает над Death Stranding 2. Тем временем его бывший работодатель Konami занимается ремастерингом Metal Gear Solid 3, а также готовит к выпуску на современных консолях и другие игры серии MGS.
Есть вообще сейчас смысл ознакомиться с игрой? А то с апреля лежит, да всё пока руки не доходят.
Есть смысл. Игра проработана на славу
Ознакомиться наверное всё-таки стоит, т.к. ни кто кроме тебя не ответит на вопрос, зайдёт ли тебе игра, или нет. Тем-более она у тебя уже есть.
Игра специфическая, нравится не всем, но есть и те кому сильно заходит. Мне что-то не зашла
У меня тоже в библиотеке лежит и ждет своего часа, но понимая, что там на часов 100 можно залипнуть, пока не решился ещё.
Только ради сюжета, а в остальном игра на любителя побродить пешком по локациям.
Вот это и напрягает. Я из-за затяжных перемещений в RDR2 порой через силу играл, хотя сюжет и игра очень интересные.
Мамка конечно огонь))