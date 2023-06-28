История появления Death Stranding берет свое начало в эпохе двухмерных игр ©

Хидэо Кодзима - один из самых известных в мире разработчиков игр, ответственный за некоторые из ключевых в этой области, включая Snatcher, Policenauts и (конечно же) Metal Gear Solid.

Его последняя игра, Death Stranding была названа некоторыми критиками "симулятор доставки", и хотя это, несомненно, является ключевой частью игрового процесса, Кодзима кое-что рассказал о других элементах игры.

Во время интервью NHK World Japan один из ведущих обратился к Кодзиме с тем, что заметил в сеттинге Death Stranding отсылки к классике прошлого. Лестницы в игре напоминают Donkey Kong, а поездки на мотоциклах - Hang-On от Sega. В экшен-сценах присутствует обилие стрельбы от третьего лица, и даже есть сцена, в которой представлены полоски здоровья в стиле Street Fighter II.

Предъявив все эти доказательства, Кодзима сказал ведущему, что он был прав в своем предположении о том, что игра - это пересмотр классики прошлого в 3D. "Все старые игры были в 2D до появления песочниц или 3D визуализации", - говорит Кодзима. "Почему бы не насладиться этим снова в открытом мире? Вы открыли секретную историю Death Stranding!".

В настоящее время Кодзима усердно работает над Death Stranding 2. Тем временем его бывший работодатель Konami занимается ремастерингом Metal Gear Solid 3, а также готовит к выпуску на современных консолях и другие игры серии MGS.