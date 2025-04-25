Маргарет Куолли получила роль в Death Stranding благодаря яркому выступлению в рекламе духов

Хидео Кодзима известен своей страстью к ярким актёрам — и выбор Маргарет Куолли на роль Мамы в Death Stranding оказался не случайным. Как рассказал сам геймдизайнер, его вдохновила реклама духов Kenzo World с участием Куолли, снятая в 2016 году.

В ролике актриса исполняет энергичный и хаотичный танец, демонстрируя богатую мимику и эмоции. Судя по всему это сильно впечатлило Кодзиму, и он решил пригласить её в проект. Игроки в комментариях поддержали этот выбор — по их мнению, Куолли отлично передала характер героини.

Хотя неизвестно, вернётся ли Мама в Death Stranding 2, её сестра Локни точно появится. Значит, у поклонников снова будет шанс увидеть талант Куолли в действии.

Сиквел выходит 26 июня эксклюзивно на PlayStation 5.