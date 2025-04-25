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Death Stranding 08.11.2019
Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Открытый мир
8.2 3 204 оценки

Маргарет Куолли получила роль в Death Stranding благодаря яркому выступлению в рекламе духов

butcher69 butcher69

Хидео Кодзима известен своей страстью к ярким актёрам — и выбор Маргарет Куолли на роль Мамы в Death Stranding оказался не случайным. Как рассказал сам геймдизайнер, его вдохновила реклама духов Kenzo World с участием Куолли, снятая в 2016 году.

В ролике актриса исполняет энергичный и хаотичный танец, демонстрируя богатую мимику и эмоции. Судя по всему это сильно впечатлило Кодзиму, и он решил пригласить её в проект. Игроки в комментариях поддержали этот выбор — по их мнению, Куолли отлично передала характер героини.

Хотя неизвестно, вернётся ли Мама в Death Stranding 2, её сестра Локни точно появится. Значит, у поклонников снова будет шанс увидеть талант Куолли в действии.

Сиквел выходит 26 июня эксклюзивно на PlayStation 5.

31
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Кошачий комочек

просто как больная покривлялась и всё

15
Rаyden

Где-то в углу загрустил один Джим Керри...

6
JackBV
8
DrAgon_steel

Как там то бишь: "вот неповторимый оригинал, а не его жалкая пародия"

1
Sinpro
ZAUSA

Это трейлер Death Stranding 2?

6
moose1023

Видели бы они моё выступление на день посёлка. Сразу Оскара бы дали, причём до съёмок.

6
wollcroft

Ну, выкладывай, раз упомянул

3
wollcroft
5
Kamishini1993

Ну-ну поверили, а не потому что засмотрелся на ее ножки у тарантино

4
Александр Гоголев

Да ну вас. Красивая девушка и хорошо владеет своим телом. Растяжка высокая, сальтухи выписывает. Уж всяко красивей и лучше сложена, чем эта Сидни Суини.

3
Nukemall

А зачем духов рекламировать? Да и судя по кривлянию изображала она одержимую не духом, а демоном каким-то.

3
xStriiim

Интересно, что входит в состав этих духов?)

2
Eddward West

запах денег и понтов

2
GoliafJx

Странный у него метод выбора актёров. В самой игре она в основном отыгрывает бревно, разве что пару раз слезу пустила.

2
Egik81

Новость по мне так себе. И обычно сначала актерами известными становятся а уж потом кое-что кое-куда продают.

1
saiditsme

Данный персонаж "родился с серебряной ложкой во рту". Мама у нее влиятельная бабёнка, актриса.

2
Jarvis666

То есть любой чел с синдромом Туррета мог получить роль в фильме по Death Stranding?))

1
iMattz

Суперская реклама))

1
Nimlis

С такой жить зато весело, не строит из себя фифу ;)
Но на 3:20 было неожиданно :)

1
dezmand07

сверкнула трусами - получила роль
всё по канону, а Харви посадили..

1
DОC

Уже, вроде, было. Кристофер Уокен «Fatboy Slim — Weapon Of Choice»

saiditsme

Только это не реклама, все-таки. Да и не кривлялся он. А весьма недурно танцевал, так как он профессионально занимался танцами.

2
DОC saiditsme

Я имел ввиду идею видео материала, ничего придумать не могут, все уже было.

gilian137

а то что она была в игре и на ты с кодзимой не считается - такой бред

demon33251

Так она в игре тоже была

Максим Кузнецов 700

когда я субстанцию посмотрел, думал норм у нее талант, двоечка где-то, а оказалось, что это силикон поверх был

MLShadow

Реклама длинною почти в 4 минуты! Состоящая из нелепых кривляний и отвратительной музыки, как будто прямиком с планеты обезьян... а потом спрашивают, почему новые игры такое г.

Макс Спичка

реклама видать была клиники для наркозависимых)