Маргарет Куолли получила роль в Death Stranding благодаря яркому выступлению в рекламе духов

Хидео Кодзима известен своей страстью к ярким актёрам — и выбор Маргарет Куолли на роль Мамы в Death Stranding оказался не случайным. Как рассказал сам геймдизайнер, его вдохновила реклама духов Kenzo World с участием Куолли, снятая в 2016 году.
В ролике актриса исполняет энергичный и хаотичный танец, демонстрируя богатую мимику и эмоции. Судя по всему это сильно впечатлило Кодзиму, и он решил пригласить её в проект. Игроки в комментариях поддержали этот выбор — по их мнению, Куолли отлично передала характер героини.
Хотя неизвестно, вернётся ли Мама в Death Stranding 2, её сестра Локни точно появится. Значит, у поклонников снова будет шанс увидеть талант Куолли в действии.
Сиквел выходит 26 июня эксклюзивно на PlayStation 5.
просто как больная покривлялась и всё
Где-то в углу загрустил один Джим Керри...
Как там то бишь: "вот неповторимый оригинал, а не его жалкая пародия"
Это трейлер Death Stranding 2?
Видели бы они моё выступление на день посёлка. Сразу Оскара бы дали, причём до съёмок.
Ну, выкладывай, раз упомянул
Ну-ну поверили, а не потому что засмотрелся на ее ножки у тарантино
Да ну вас. Красивая девушка и хорошо владеет своим телом. Растяжка высокая, сальтухи выписывает. Уж всяко красивей и лучше сложена, чем эта Сидни Суини.
А зачем духов рекламировать? Да и судя по кривлянию изображала она одержимую не духом, а демоном каким-то.
Интересно, что входит в состав этих духов?)
запах денег и понтов
Странный у него метод выбора актёров. В самой игре она в основном отыгрывает бревно, разве что пару раз слезу пустила.
Новость по мне так себе. И обычно сначала актерами известными становятся а уж потом кое-что кое-куда продают.
Данный персонаж "родился с серебряной ложкой во рту". Мама у нее влиятельная бабёнка, актриса.
То есть любой чел с синдромом Туррета мог получить роль в фильме по Death Stranding?))
Суперская реклама))
С такой жить зато весело, не строит из себя фифу ;)
Но на 3:20 было неожиданно :)
сверкнула трусами - получила роль
всё по канону, а Харви посадили..
Уже, вроде, было. Кристофер Уокен «Fatboy Slim — Weapon Of Choice»
Только это не реклама, все-таки. Да и не кривлялся он. А весьма недурно танцевал, так как он профессионально занимался танцами.
Я имел ввиду идею видео материала, ничего придумать не могут, все уже было.
а то что она была в игре и на ты с кодзимой не считается - такой бред
Так она в игре тоже была
когда я субстанцию посмотрел, думал норм у нее талант, двоечка где-то, а оказалось, что это силикон поверх был
Реклама длинною почти в 4 минуты! Состоящая из нелепых кривляний и отвратительной музыки, как будто прямиком с планеты обезьян... а потом спрашивают, почему новые игры такое г.
реклама видать была клиники для наркозависимых)