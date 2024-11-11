Недавний анализ показал, что Death Stranding на Xbox Series X показывает лучшую дальность прорисовки, чем на PS5 Pro

До появления PS5 Pro самой производительной консолью в мире была Xbox Series X. Во многих случаях ее производительность была выше, чем у PS5, но, конечно, случалось и обратное, поскольку многое зависит от оптимизации.

Тем не менее, не стоит ожидать, что Series X будет работать лучше, чем PS5 Pro, поскольку она вышла 4 года назад. Тем не менее, согласно недавнему анализу, в Death Stranding первая показала лучшую дальность прорисовки, чем вторая, что стало неожиданностью. Как видно из видеоролика, на 2:15 можно заметить, что на Xbox Series X дальность прорисовки лучше, чем на PS5 Pro. Можно сказать, что это вполне объяснимо, так у игры нет улучшений PS5 Pro, но с учетом обновленного «железа» такая разница немного обескураживает.

Что еще более удивительно, так это то, что дальность прорисовки лучше и на Xbox Series S, где игра запускается в 900Р. В то же время на всех трех остальных консолях игра запущена в режиме производительности с разрешением 1800P.

За исключением дальности прорисовки, существенной разницы нет. Тени, вода и текстуры выглядят практически одинаково на Series X, PS5 и PS5 Pro. А вот в производительности разница незначительна : на Pro-версии Death Stranding почти все время идет с частотой 60 FPS.