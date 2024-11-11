Недавний анализ показал, что Death Stranding на Xbox Series X показывает лучшую дальность прорисовки, чем на PS5 Pro

До появления PS5 Pro самой производительной консолью в мире была Xbox Series X. Во многих случаях ее производительность была выше, чем у PS5, но, конечно, случалось и обратное, поскольку многое зависит от оптимизации.
Тем не менее, не стоит ожидать, что Series X будет работать лучше, чем PS5 Pro, поскольку она вышла 4 года назад. Тем не менее, согласно недавнему анализу, в Death Stranding первая показала лучшую дальность прорисовки, чем вторая, что стало неожиданностью. Как видно из видеоролика, на 2:15 можно заметить, что на Xbox Series X дальность прорисовки лучше, чем на PS5 Pro. Можно сказать, что это вполне объяснимо, так у игры нет улучшений PS5 Pro, но с учетом обновленного «железа» такая разница немного обескураживает.
Что еще более удивительно, так это то, что дальность прорисовки лучше и на Xbox Series S, где игра запускается в 900Р. В то же время на всех трех остальных консолях игра запущена в режиме производительности с разрешением 1800P.
За исключением дальности прорисовки, существенной разницы нет. Тени, вода и текстуры выглядят практически одинаково на Series X, PS5 и PS5 Pro. А вот в производительности разница незначительна : на Pro-версии Death Stranding почти все время идет с частотой 60 FPS.
Во во!
Чего консольщики распускались? Нет патча значит нет улучшений, вы сами выбрали устройство, теперь ожидайте патчей по 5 лет.
Но главное заголовок. И как это обескураживает. Пацаны, давайте плюсов, ведь прст как на прохе всё плохо.
Автор поста вообще не понимает, как работают консоли, да? Как обновление железа прошки может изменить настройки самой игры, если патча нет? На прошлом поколении, прошка даже фпс не могла бустануть, если разрабы этого не делали, не говоря уже о настройках игры.
Более того, где автор увидел лучшую дальность прорисовки? Может быть он не знает, что в игре есть тени от облаков, и на скринах с бокса их нет, а на плойке есть, эта дальность прорисовки ему в глаз попала?)
Забей чел, ты на пг
вот именно, я думал я на пг, а не дтф, но походу что то, что это, теперь помойка, судя по комментам в других постав. Сборище нытиков )
Ноешь пока здесь ты,сонибой. Тебе рекламы Сони мало,что ты порвался?)
о чем ною, тут пост от неуча, который базовых вещей не знает, еще и выдает желаемое за действительное, что, на прошку денег не хватило и пытаетесь себя убедить, что она не нужна?
p.s. Сижу на пк с выхода 40й серии, консоли не дают то, что мне нужно от игр