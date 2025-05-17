Норман Ридус хочет вернуться к роли Сэма в фильме по Death Stranding

Актёр Норман Ридус заявил, что не прочь вновь сыграть Сэма Портера Бриджеса — на этот раз в грядущей экранизации Death Stranding, которую разрабатывает студия A24. Хотя проект находится на ранней стадии и актерский состав пока не определён, звезда "Ходячих мертвецов" выразил готовность вернуться к роли, сделавшей его лицом культовой игровой серии.

В интервью IGN Ридус отметил: «Если появится такая возможность — да, конечно, я бы хотел».

Постановкой фильма занимается Майкл Сарноски, известный по лентам Свинья и Тихое место: День первый. Сейчас режиссёр завершает работу над фильмом Смерть Робин Гуда.

Тем временем вторая часть игры, Death Stranding 2: On the Beach, выходит уже 24 июня на PlayStation 5.