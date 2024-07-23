Новый мод разрушил привычный геймплей Death Stranding, но сделал игру более интересной для исследования

Студия Хидэо Кодзимы несколько лет назад подарила игрокам весьма необычное экшен-приключение Death Stranding с уникальным миром и огромным количеством звёздных персонажей. Эту игру в шутку заслуженно называли самым дорогим и масштабным "симулятором курьера". И это действительно так, однако в игре были уникальные геймплейные наработки и сильный сюжет, который заинтриговал миллионы игроков. Один из поклонников Death Stranding решил переосмыслить привычный игровой процесс, полностью его изменив в своей модификации под названием Live Stranding.
В этом моде автор решил полностью отказаться от некоторых ключевых механик геймплея Death Stranding в пользу свободного исследования. Энтузиаст удалил дождь, который вызывал разрушения предметов и мешал передвижению игрока. Также в моде он отказался от появления враждебных существ, которые могли вызвать серьёзные деформации локаций и банально мешали игрокам заниматься тем, чем, по сути, является игра — симулятором курьера.
Live Stranding полностью изменил игровой процесс Death Stranding, убрав из него экшен и элемент опасности. Для кого-то это может быть серьёзным облегчением сложности, но на самом деле автор мода стремился подарить игрокам настоящую свободу. Теперь геймеры могут свободно исследовать уникальный постапокалиптический мир и заниматься строительством различных объектов. Скачать этот мод можно бесплатно с нашего сайта.
Экшен приключение и правда было уникальным, огромный открытый мир наполненный множеством контента и событий с разнообразным и глубоким Геймплеем прекрасно дополняющим дух приключений . ждем дс 2 😎 // Миша Силовичков
Годная шутка.
Если нет опасности, какой смысл? // Александр Ковалёв
Что делать с этой свободой, если нет никаких ограничителей? // Александр Ковалёв
Игра и с экшеном довольно скучно играется, без экшена - просто технодемка, что там исследовать? Завидую тем людям у которых куча времени, чтобы его тратить на бессмысленную ходьбу по пустому ландшафту
Как оказывается таких много, особенно странно видеть, как ее восхваляют занятые люди.
Геймплей местами и вправду очень и очень душил. Скажу откровенно, после второй половины игры я просто начитерил ресурсов и построил везде, где возможно, дороги. Проститеизвините. // Артём Ганник-Атаракс
Специально для вас есть симуляторы ходьбы, где ни фига делать вобще не надо. Типа лээрс оф фир и прочей мути // Александр Ковалёв
Да? Ну ясно. // Артём Ганник-Атаракс
Подарили «экшен-приключение», серьезно, может хороший игрофильм, потому что, нудное перемещение из пункта А в пункт Б, это точно не «экшен-приключение».
Мод то что надо, жалко что Кодзимба не сделал эти вещи настраиваемыми после кампании.
К сожалению мод не полностью проверен на вирусы на Нексусе. Потому пока подожду.