Новый мод разрушил привычный геймплей Death Stranding, но сделал игру более интересной для исследования

Студия Хидэо Кодзимы несколько лет назад подарила игрокам весьма необычное экшен-приключение Death Stranding с уникальным миром и огромным количеством звёздных персонажей. Эту игру в шутку заслуженно называли самым дорогим и масштабным "симулятором курьера". И это действительно так, однако в игре были уникальные геймплейные наработки и сильный сюжет, который заинтриговал миллионы игроков. Один из поклонников Death Stranding решил переосмыслить привычный игровой процесс, полностью его изменив в своей модификации под названием Live Stranding.

В этом моде автор решил полностью отказаться от некоторых ключевых механик геймплея Death Stranding в пользу свободного исследования. Энтузиаст удалил дождь, который вызывал разрушения предметов и мешал передвижению игрока. Также в моде он отказался от появления враждебных существ, которые могли вызвать серьёзные деформации локаций и банально мешали игрокам заниматься тем, чем, по сути, является игра — симулятором курьера.

Live Stranding полностью изменил игровой процесс Death Stranding, убрав из него экшен и элемент опасности. Для кого-то это может быть серьёзным облегчением сложности, но на самом деле автор мода стремился подарить игрокам настоящую свободу. Теперь геймеры могут свободно исследовать уникальный постапокалиптический мир и заниматься строительством различных объектов. Скачать этот мод можно бесплатно с нашего сайта.