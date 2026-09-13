Онлайн DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT вновь пошёл вверх после возвращения скидки 75% и выходных

Онлайн DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT в Steam вновь пошёл вверх на фоне вернувшейся спустя некоторое время скидки в 75% и начала выходных. В субботу число одновременно играющих пользователей уже превысило 4000 человек и продолжило расти по мере приближения вечернего пика.

Новая волна активности совпала с возвращением максимальной скидки на игру. При этом нынешний рост особенно заметен на фоне последних месяцев, когда интерес к DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT постепенно снижался после мощного весеннего всплеска.

В марте 2026 года пиковый онлайн игры достиг 8463 человек, а в апреле — 7375. Тогда рост совпал с выходом DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH на ПК 19 марта и скидками на первую часть, что вновь привлекло внимание к серии.

DEATH STRANDING рассказывает историю Сэма Портера Бриджеса, которому предстоит путешествовать по разрушенным Соединённым Штатам и восстанавливать связь между изолированными поселениями после катастрофического события, изменившего границу между миром живых и мёртвых. В основе игрового процесса лежат дальние переходы, доставка грузов, планирование маршрутов, строительство инфраструктуры и асинхронное взаимодействие с другими игроками.

Оригинальная DEATH STRANDING впервые вышла на PlayStation 4 8 ноября 2019 года, а 14 июля 2020 года добралась до ПК. Расширенная DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT появилась на PlayStation 5 24 сентября 2021 года, а на ПК — 30 марта 2022 года.

Если тенденция сохранится, DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT способна обновить свои лучшие показатели за последние месяцы.