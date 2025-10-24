Оригинальная Death Stranding получила улучшения для PS5 Pro

Death Stranding Director’s Cut, приключенческий боевик от Sony Interactive Entertainment и Kojima Productions, получил улучшения для PS5 Pro.

На странице Death Stranding Director’s Cut в PlayStation Store появилась метка «PS5 Pro Enhanced», указывающая на то, что игра теперь использует возможности консоли среднего поколения Sony Interactive Entertainment.

Метка «PS5 Pro Enhanced», вероятно, была добавлена ​​после выхода обновления 1.005, которое также добавило новый режим энергосбережения в Death Stranding Director’s Cut. Пока неясно, какие именно улучшения принесет это улучшение, поскольку режимы «Качество» и «Производительность» уже работают со стабильной частотой 60 кадров в секунду в высоких разрешениях благодаря функции Game Boost консоли, которая использует дополнительную вычислительную мощность.

Одна из возможностей заключается в том, что Kojima Productions обновила игру до более новой версии комплекта разработчика для PS5, чтобы обеспечить поддержку новой функции энергосбережения консоли, и в процессе включила официальную поддержку PlayStation 5 Pro, даже если это не привело к заметным визуальным или производительным изменениям. Также возможно, что обновление изменяет метод реконструкции изображения в игре. Базовая версия Death Stranding Director’s Cut для PS5 использовала шахматный рендеринг в разрешении 4K для масштабирования, а новое обновление, возможно, включило более продвинутую технологию реконструкции изображения, использованную в продолжении, Death Stranding 2: On the Beach.