Оригинальная Death Stranding получила улучшения для PS5 Pro

Death Stranding Director’s Cut, приключенческий боевик от Sony Interactive Entertainment и Kojima Productions, получил улучшения для PS5 Pro.
На странице Death Stranding Director’s Cut в PlayStation Store появилась метка «PS5 Pro Enhanced», указывающая на то, что игра теперь использует возможности консоли среднего поколения Sony Interactive Entertainment.
Метка «PS5 Pro Enhanced», вероятно, была добавлена после выхода обновления 1.005, которое также добавило новый режим энергосбережения в Death Stranding Director’s Cut. Пока неясно, какие именно улучшения принесет это улучшение, поскольку режимы «Качество» и «Производительность» уже работают со стабильной частотой 60 кадров в секунду в высоких разрешениях благодаря функции Game Boost консоли, которая использует дополнительную вычислительную мощность.
Одна из возможностей заключается в том, что Kojima Productions обновила игру до более новой версии комплекта разработчика для PS5, чтобы обеспечить поддержку новой функции энергосбережения консоли, и в процессе включила официальную поддержку PlayStation 5 Pro, даже если это не привело к заметным визуальным или производительным изменениям. Также возможно, что обновление изменяет метод реконструкции изображения в игре. Базовая версия Death Stranding Director’s Cut для PS5 использовала шахматный рендеринг в разрешении 4K для масштабирования, а новое обновление, возможно, включило более продвинутую технологию реконструкции изображения, использованную в продолжении, Death Stranding 2: On the Beach.
