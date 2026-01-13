Перед созданием Death Stranding Кодзиме снились обнаженные женщины, старики со шрамами и разлагающиеся трупы

Знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима поделился в своих соцсетях записью из своего дневника снов. Он признался, что часто видит кошмары, и кто-то однажды посоветовал ему их записывать. Хотя практика не избавила его от плохих снов, один из них, датированный 2017 годом, он вынес на суд публики. И, кажется, прототипы будущих образов из Death Stranding рождались у него прямо в спящем сознании.
Сон начался как мирная бытовая фантазия: Кодзима переехал в некий город с горячими источниками и решил полить из шланга пыльные дорожки, чтобы познакомиться с соседями. Но добрососедство быстро сменилось сюрреализмом. На дорожках он начал встречать "соблазнительных обнаженных женщин, словно сошедших с набросков для скетчей, и покрытых шрамами стариков, говорящих на иностранных языках".
Апофеозом стала жуткая находка: после полива из-под размокшей земли показались четыре разлагающихся трупа, "аккуратно выстроенные, как в синхронном плавании". Когда сонный Кодзима решил позвонить в полицию, трупы вдруг ожили, прошли в его комнату и устроились там, как дома. Финал же оказался вовсе абсурдным: пришедший тренер, не снимая обуви, начал отчитывать трупы, которые внезапно превратились в спортсменов в эстафетной форме.
Поклонники уже отмечают, что в этом сне легко угадываются мотивы, позже воплотившиеся в Death Stranding: одинокий герой в странном, опустошенном сообществе, апокалиптичные пейзажи, тема смерти и связи, галлюциногенная эстетика и общее чувство глубоко личного, почти необъяснимого бреда, который Кодзиме удалось превратить в культовый игровой опыт.
Остается лишь гадать, сколько еще таких ночных меморандумов хранится в архивах мастера и какую будущую игру они могут предвещать. Одно ясно точно: граница между кошмарами Хидео Кодзимы и его гениальными идеями оказалась тоньше, чем можно было предположить
Не думаю, что ему следовало про это распространяться.
даже сновидения гениальные
4 раза прошёл дес стрендинг игра
у казиматовича видать чердак протекать начал раз такие подробности придаёт огласке
Классический список клиентов, вызвавших Яндекс курьера. Кодзима прям идеально в образ попал, красавчик
Какая "ценная" информация...
Почему Кодзиму называют гением, если он создает такие странные и непонятные упоротые игры, как серия Death Stranding, которые нравятся или подойдёт не всем, а только энтузиастам.
Потому что в его играх всегда есть что-то такое особенное, чего до него никто не делал. Например, DS - это крайне продуманный и выверенный симулятор курьера, в котором как раз очень интересно доставлять грузы по пересечённой местности с различными препятствиями, плюс, это игра с бюджетом ААА и кат-сценами высокого качества с приглашенными голливудскими актерами. До Кодзимы такое никто не делал и вряд ли будет делать после, а он сделал.
Как же киберпанк Ривз и Эльба?
Это ироничный титул. Прилип, когда кто-то из штатных подсоневских лизоблюдов окрестил шизу из какой то мгс гениальным сюжетом. Потом это повторили другие игрожуры, за ними сонигои, рандомы-нормисы, дальше сработал эффект стада и понеслось.
Ну а всерьез он гений токо для полоумных.
Судя по его творчеству они ему на протяжении всей жизни не только снились но и до сих пор снятся
Кодзиме надо подогреть интерес к своей шизе
Обнажённые старики, разлагающиеся женщины и трупы с шрамами // Рома Смерть