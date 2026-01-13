Перед созданием Death Stranding Кодзиме снились обнаженные женщины, старики со шрамами и разлагающиеся трупы

Знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима поделился в своих соцсетях записью из своего дневника снов. Он признался, что часто видит кошмары, и кто-то однажды посоветовал ему их записывать. Хотя практика не избавила его от плохих снов, один из них, датированный 2017 годом, он вынес на суд публики. И, кажется, прототипы будущих образов из Death Stranding рождались у него прямо в спящем сознании.

Сон начался как мирная бытовая фантазия: Кодзима переехал в некий город с горячими источниками и решил полить из шланга пыльные дорожки, чтобы познакомиться с соседями. Но добрососедство быстро сменилось сюрреализмом. На дорожках он начал встречать "соблазнительных обнаженных женщин, словно сошедших с набросков для скетчей, и покрытых шрамами стариков, говорящих на иностранных языках".

Апофеозом стала жуткая находка: после полива из-под размокшей земли показались четыре разлагающихся трупа, "аккуратно выстроенные, как в синхронном плавании". Когда сонный Кодзима решил позвонить в полицию, трупы вдруг ожили, прошли в его комнату и устроились там, как дома. Финал же оказался вовсе абсурдным: пришедший тренер, не снимая обуви, начал отчитывать трупы, которые внезапно превратились в спортсменов в эстафетной форме.

Поклонники уже отмечают, что в этом сне легко угадываются мотивы, позже воплотившиеся в Death Stranding: одинокий герой в странном, опустошенном сообществе, апокалиптичные пейзажи, тема смерти и связи, галлюциногенная эстетика и общее чувство глубоко личного, почти необъяснимого бреда, который Кодзиме удалось превратить в культовый игровой опыт.

Остается лишь гадать, сколько еще таких ночных меморандумов хранится в архивах мастера и какую будущую игру они могут предвещать. Одно ясно точно: граница между кошмарами Хидео Кодзимы и его гениальными идеями оказалась тоньше, чем можно было предположить