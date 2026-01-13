ЧАТ ИГРЫ
Death Stranding 08.11.2019
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Открытый мир
8.3 3 639 оценок

Перед созданием Death Stranding Кодзиме снились обнаженные женщины, старики со шрамами и разлагающиеся трупы

2BLaraSex 2BLaraSex

Знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима поделился в своих соцсетях записью из своего дневника снов. Он признался, что часто видит кошмары, и кто-то однажды посоветовал ему их записывать. Хотя практика не избавила его от плохих снов, один из них, датированный 2017 годом, он вынес на суд публики. И, кажется, прототипы будущих образов из Death Stranding рождались у него прямо в спящем сознании.

Сон начался как мирная бытовая фантазия: Кодзима переехал в некий город с горячими источниками и решил полить из шланга пыльные дорожки, чтобы познакомиться с соседями. Но добрососедство быстро сменилось сюрреализмом. На дорожках он начал встречать "соблазнительных обнаженных женщин, словно сошедших с набросков для скетчей, и покрытых шрамами стариков, говорящих на иностранных языках".

Апофеозом стала жуткая находка: после полива из-под размокшей земли показались четыре разлагающихся трупа, "аккуратно выстроенные, как в синхронном плавании". Когда сонный Кодзима решил позвонить в полицию, трупы вдруг ожили, прошли в его комнату и устроились там, как дома. Финал же оказался вовсе абсурдным: пришедший тренер, не снимая обуви, начал отчитывать трупы, которые внезапно превратились в спортсменов в эстафетной форме.

Поклонники уже отмечают, что в этом сне легко угадываются мотивы, позже воплотившиеся в Death Stranding: одинокий герой в странном, опустошенном сообществе, апокалиптичные пейзажи, тема смерти и связи, галлюциногенная эстетика и общее чувство глубоко личного, почти необъяснимого бреда, который Кодзиме удалось превратить в культовый игровой опыт.

Остается лишь гадать, сколько еще таких ночных меморандумов хранится в архивах мастера и какую будущую игру они могут предвещать. Одно ясно точно: граница между кошмарами Хидео Кодзимы и его гениальными идеями оказалась тоньше, чем можно было предположить

Комментарии:  21
MNM 777
8
Kenn1y

Не думаю, что ему следовало про это распространяться.

6
Tommy451

даже сновидения гениальные

5
Агушка

4 раза прошёл дес стрендинг игра

нитгитлистер

у казиматовича видать чердак протекать начал раз такие подробности придаёт огласке

2
Morpex333

Классический список клиентов, вызвавших Яндекс курьера. Кодзима прям идеально в образ попал, красавчик

2
RMP

Какая "ценная" информация...

2
User_200

Почему Кодзиму называют гением, если он создает такие странные и непонятные упоротые игры, как серия Death Stranding, которые нравятся или подойдёт не всем, а только энтузиастам.

1
Mad IVIax

Потому что в его играх всегда есть что-то такое особенное, чего до него никто не делал. Например, DS - это крайне продуманный и выверенный симулятор курьера, в котором как раз очень интересно доставлять грузы по пересечённой местности с различными препятствиями, плюс, это игра с бюджетом ААА и кат-сценами высокого качества с приглашенными голливудскими актерами. До Кодзимы такое никто не делал и вряд ли будет делать после, а он сделал.

4
User_200 Mad IVIax

Как же киберпанк Ривз и Эльба?

0ncnjqybr

Это ироничный титул. Прилип, когда кто-то из штатных подсоневских лизоблюдов окрестил шизу из какой то мгс гениальным сюжетом. Потом это повторили другие игрожуры, за ними сонигои, рандомы-нормисы, дальше сработал эффект стада и понеслось.

Ну а всерьез он гений токо для полоумных.

2
Destroited

Судя по его творчеству они ему на протяжении всей жизни не только снились но и до сих пор снятся

1
UnbearableSavage

Кодзиме надо подогреть интерес к своей шизе

1
Пользователь ВКонтакте

Обнажённые старики, разлагающиеся женщины и трупы с шрамами // Рома Смерть

1
