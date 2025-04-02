"Самое большое счастье для меня" - Хидэо Кодзима прокомментировал недавнее достижение Death Stranding

Необычный «симулятор курьера», как его часто называют сами игроки, продолжает привлекать внимание даже спустя пять лет после выхода. Death Stranding недавно преодолела отметку в 20 миллионов игроков, и этот момент не остался незамеченным для самого Хидэо Кодзимы. Легендарный геймдизайнер опубликовал обращение, в котором поблагодарил всех, кто нашел время на его проект.
По словам разработчика, его особенно радует не столько количество пользователей, сколько тот факт, что спустя годы после релиза в Death Stranding продолжают играть. В своем заявлении он напомнил, что игра вышла на PS4 в ноябре 2019 года, затем последовали версии для ПК, PS5, Mac и, наконец, Xbox. Со временем ее аудитория лишь росла, но больше всего Кодзиму радует не статистика, а то, что люди до сих пор находят в игре что-то ценное для себя.
Даже спустя 5 лет после релиза многие продолжают играть в игру. Это делает меня самым счастливым.
— написал Хидэо Кодзима.
Такой рост интереса к игре можно объяснить приближением выхода Death Stranding 2: On the Beach. Многие либо впервые знакомятся с оригинальной игрой, либо перепроходят ее в ожидании продолжения. Напомним, что вторая часть уже завершила этап записи и сведения звука, а релиз состоится через три месяца.
При этом вторая часть еще до выхода демонстрирует внушительные результаты — Death Stranding 2 уже успела попасть в японские чарты продаж, несмотря на то, что до релиза остается несколько месяцев. Похоже, Кодзима вновь сумел заинтриговать аудиторию, и его следующий проект ждут с большим нетерпением.
Как раз недавно прошел впервые эту игру, теперь жду вторую часть
Я вот сча прохожу,довольно занимательно .Может позже задушусь,но пока что интереснее и интереснее.
Слыша о 20 миллионах игроков невольно задумался - а ведь есть много игр, которые часто покупают, но не запускают.
Не переживай, эта не из таких игр
EGS бесплатно раздавал эту игру, вот тебе и 10 миллионов. Только у меня 4 аккаунта егс с этой игрой. Не уверен, но вроде как в PS+ Xbox gay pass она тоже бесплатна
Это у тебя один акк переполняется и ты заводишь новый и так по очереди...
одна из многих, как уже правильно написали её тупо раздавали бесплатно. Да и взять тот же стим , где игру прошло 20% и то там надо вычесть какой то процент который взламывает ачивки
Этот все себя хвалит. Игра интересна только как игрофильм.
Если проходить самому, то без трейнера на увеличение скорости передвижения, ресурсов и веса просто помрешь от духоты. Не удивительно, что проект на плойке был холодно принят и раскрылся именно на пк.
В стим у меня третий год периодически по цене бургера висит предложение купить Director's Cut. Смысла в подобном ровно ноль, играть в это второй раз и тратить время не стал бы даже с доплатой.
Вторая часть -- те же щи только в профиль. Сони дала японцу второй шанс, на родине конечно будут отличные продажи, там на очкарика наяривают, как национального героя. В остальном мире снова вряд ли вызовет сильный ажиотаж.
Благо хоть дату релиза удачно выбрали. Кодзима, видимо, не спал сутками, старался успеть до осени, чтоб не попасть в хвост кометы ГТА6, а то опять пришлось плакать и впадать в депрессию.
игра топ ,сюжет очень понравился // West Best
Помню первое что бросилось в глаза в игре , это трава( или мох) и скальные основания на земле , уж очень красивые . Ладно думаю, надо всё же заценить геймплей : и тут понеслась , вы несёте труп матери в крематорий который на горе 😮 и всё это под музыку. По началу многое было в игре не понятно , но было очень интересно погружаться и читать про весь этот хиралевый дождь , тварей и так далее. Игра единственная в своём роде , симулятор курьера в мистическом пост апокалипсисе , ещё бы в неё не играли спустя столько времени.
Игра достигла значимого рубежа в продажах по всему миру.
Круто.