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Death Stranding 08.11.2019
Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Открытый мир
8.2 3 156 оценок

"Самое большое счастье для меня" - Хидэо Кодзима прокомментировал недавнее достижение Death Stranding

Gutsz Gutsz

Необычный «симулятор курьера», как его часто называют сами игроки, продолжает привлекать внимание даже спустя пять лет после выхода. Death Stranding недавно преодолела отметку в 20 миллионов игроков, и этот момент не остался незамеченным для самого Хидэо Кодзимы. Легендарный геймдизайнер опубликовал обращение, в котором поблагодарил всех, кто нашел время на его проект.

Аудитория Death Stranding превысила 20 миллионов игроков

По словам разработчика, его особенно радует не столько количество пользователей, сколько тот факт, что спустя годы после релиза в Death Stranding продолжают играть. В своем заявлении он напомнил, что игра вышла на PS4 в ноябре 2019 года, затем последовали версии для ПК, PS5, Mac и, наконец, Xbox. Со временем ее аудитория лишь росла, но больше всего Кодзиму радует не статистика, а то, что люди до сих пор находят в игре что-то ценное для себя.

Даже спустя 5 лет после релиза многие продолжают играть в игру. Это делает меня самым счастливым.

— написал Хидэо Кодзима.

Такой рост интереса к игре можно объяснить приближением выхода Death Stranding 2: On the Beach. Многие либо впервые знакомятся с оригинальной игрой, либо перепроходят ее в ожидании продолжения. Напомним, что вторая часть уже завершила этап записи и сведения звука, а релиз состоится через три месяца.

При этом вторая часть еще до выхода демонстрирует внушительные результаты — Death Stranding 2 уже успела попасть в японские чарты продаж, несмотря на то, что до релиза остается несколько месяцев. Похоже, Кодзима вновь сумел заинтриговать аудиторию, и его следующий проект ждут с большим нетерпением.

Death Stranding 2 покоряет чарты продаж Японии за несколько месяцев до релиза
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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Искусственный интеллeкт
8
Константин335

Как раз недавно прошел впервые эту игру, теперь жду вторую часть

2
VIGITAL1

Я вот сча прохожу,довольно занимательно .Может позже задушусь,но пока что интереснее и интереснее.

-1
Pavlissimus

Слыша о 20 миллионах игроков невольно задумался - а ведь есть много игр, которые часто покупают, но не запускают.

0
Liwan

Не переживай, эта не из таких игр

-1
Diablonos

EGS бесплатно раздавал эту игру, вот тебе и 10 миллионов. Только у меня 4 аккаунта егс с этой игрой. Не уверен, но вроде как в PS+ Xbox gay pass она тоже бесплатна

0
Pastoral Diablonos

Это у тебя один акк переполняется и ты заводишь новый и так по очереди...

0
Человек-Анекдот Liwan

одна из многих, как уже правильно написали её тупо раздавали бесплатно. Да и взять тот же стим , где игру прошло 20% и то там надо вычесть какой то процент который взламывает ачивки

0
maximus388

Этот все себя хвалит. Игра интересна только как игрофильм.
Если проходить самому, то без трейнера на увеличение скорости передвижения, ресурсов и веса просто помрешь от духоты. Не удивительно, что проект на плойке был холодно принят и раскрылся именно на пк.
В стим у меня третий год периодически по цене бургера висит предложение купить Director's Cut. Смысла в подобном ровно ноль, играть в это второй раз и тратить время не стал бы даже с доплатой.

Вторая часть -- те же щи только в профиль. Сони дала японцу второй шанс, на родине конечно будут отличные продажи, там на очкарика наяривают, как национального героя. В остальном мире снова вряд ли вызовет сильный ажиотаж.
Благо хоть дату релиза удачно выбрали. Кодзима, видимо, не спал сутками, старался успеть до осени, чтоб не попасть в хвост кометы ГТА6, а то опять пришлось плакать и впадать в депрессию.

0
Пользователь ВКонтакте

игра топ ,сюжет очень понравился // West Best

0
JackBV

Помню первое что бросилось в глаза в игре , это трава( или мох) и скальные основания на земле , уж очень красивые . Ладно думаю, надо всё же заценить геймплей : и тут понеслась , вы несёте труп матери в крематорий который на горе 😮 и всё это под музыку. По началу многое было в игре не понятно , но было очень интересно погружаться и читать про весь этот хиралевый дождь , тварей и так далее. Игра единственная в своём роде , симулятор курьера в мистическом пост апокалипсисе , ещё бы в неё не играли спустя столько времени.

0
oleg21412

Игра достигла значимого рубежа в продажах по всему миру.

-1
sa1958

Круто.

-1