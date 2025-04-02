"Самое большое счастье для меня" - Хидэо Кодзима прокомментировал недавнее достижение Death Stranding

Необычный «симулятор курьера», как его часто называют сами игроки, продолжает привлекать внимание даже спустя пять лет после выхода. Death Stranding недавно преодолела отметку в 20 миллионов игроков, и этот момент не остался незамеченным для самого Хидэо Кодзимы. Легендарный геймдизайнер опубликовал обращение, в котором поблагодарил всех, кто нашел время на его проект.

По словам разработчика, его особенно радует не столько количество пользователей, сколько тот факт, что спустя годы после релиза в Death Stranding продолжают играть. В своем заявлении он напомнил, что игра вышла на PS4 в ноябре 2019 года, затем последовали версии для ПК, PS5, Mac и, наконец, Xbox. Со временем ее аудитория лишь росла, но больше всего Кодзиму радует не статистика, а то, что люди до сих пор находят в игре что-то ценное для себя.

Даже спустя 5 лет после релиза многие продолжают играть в игру. Это делает меня самым счастливым.

— написал Хидэо Кодзима.

Такой рост интереса к игре можно объяснить приближением выхода Death Stranding 2: On the Beach. Многие либо впервые знакомятся с оригинальной игрой, либо перепроходят ее в ожидании продолжения. Напомним, что вторая часть уже завершила этап записи и сведения звука, а релиз состоится через три месяца.

При этом вторая часть еще до выхода демонстрирует внушительные результаты — Death Stranding 2 уже успела попасть в японские чарты продаж, несмотря на то, что до релиза остается несколько месяцев. Похоже, Кодзима вновь сумел заинтриговать аудиторию, и его следующий проект ждут с большим нетерпением.