Серия Death Stranding привлекла 28 миллионов игроков по всему миру

Серия Death Stranding преодолела отметку в 28 миллионов игроков по всему миру. Об этом объявил Хидэо Кодзима в официальном посте от 8 ноября 2026 года (в Японии) в честь семилетия первой игры, релиз которой состоялся 8 ноября 2019 года.
Сегодня Death Stranding исполняется 7 лет (7 лет с момента выхода)! Спасибо всем Сэмам по всему миру!
На графике от Kojima Productions указано: 28 миллионов Портеров по всему миру и 7 лет с момента рождения BB. Сноска поясняет: цифра включает все консольные версии, PC-версии и бесплатный доступ через различные подписочные сервисы для Death Stranding, Death Stranding Director's Cut и Death Stranding 2: On the Beach.
А могли бы просто курьерами работать ирл, хоть денег заработали бы
Какая популярная серия. Целых 28 миллионов ИГРОКОВ (мы то знаем что одни лишь только обоссаные юбисофт скрывают количество проданных копий прикрваясь триллионами воображаемых игроков, ага)
Думаю 27 миллионов это две подписки на кинцолях и бесплатная раздача в EpicGayStore.
Когда работаешь курьером и решил вечером поиграть после работы.