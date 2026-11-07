Серия Death Stranding привлекла 28 миллионов игроков по всему миру

Серия Death Stranding преодолела отметку в 28 миллионов игроков по всему миру. Об этом объявил Хидэо Кодзима в официальном посте от 8 ноября 2026 года (в Японии) в честь семилетия первой игры, релиз которой состоялся 8 ноября 2019 года.

Сегодня Death Stranding исполняется 7 лет (7 лет с момента выхода)! Спасибо всем Сэмам по всему миру!

На графике от Kojima Productions указано: 28 миллионов Портеров по всему миру и 7 лет с момента рождения BB. Сноска поясняет: цифра включает все консольные версии, PC-версии и бесплатный доступ через различные подписочные сервисы для Death Stranding, Death Stranding Director's Cut и Death Stranding 2: On the Beach.