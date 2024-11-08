Сравнение Death Stranding Director's Cut на Xbox Series X и S

Портал purexbox провел сравнительный анализ качества Death Stranding Director's Cut на консолях Microsoft текущего поколения, и первые результаты оказались весьма неплохими. Разница между Xbox Series X и S, безусловно, есть, но игра выглядит достойно вне зависимости от консоли Xbox. На Series X производительность чуть более плавная, но и версия для Series S смотрится достойно.

Если учитывать, что Death Stranding вышла на PS4 на железе прошлого поколения, это, вероятно, не должно быть чем-то особенным, но все же приятно видеть еще один добротный порт для Xbox.

Хотя в бочке меда нашлась и ложка дегтя. Как утверждают авторы ролика, в Death Stranding на Xbox есть проблемы с функцией «Quick Resume». По их мнению, во избежание потери сохранений не стоит прибегать к этой функции, во всяком случае, до тех пор, пока разработчики не выпустят нужное исправление.