Death Stranding 08.11.2019
8 2 109 оценок

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Death Stranding

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butcher69
Новости

В магазине Epic Games Store, как обычно по четвергам, началась раздача бесплатных игр на ПК. С сегодняшнего дня можно забрать одну крупную игру - Death Stranding. Забрать её можно будет до 25 мая через клиент Epic Games или прямо на сайте предварительно зайдя в свою учетную запись.

О том, что это будет именно Death Stranding пользователи догадывались еще с появления первого тизера предстоящей распродажи и позже эту информацию подтвердил французский сайт Dealabs, который уже давно известен сливом информации подобного рода.

Таинственное событие, известное как Death Stranding, в будущем открыло дверь между миром живых и миром мертвых. Как результат, уродливые потусторонние твари отправились бродить по падшему миру, в котором почти не осталось людей. Действуя от лица Сэма Бриджеса и объединяя последних выживших на территории Америки, вам предстоит возродить надежду человечества.
Удастся ли вам шаг за шагом воссоединить разрушенный мир?

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Комментарии: 20
Ваш комментарий
tvorog8088

И смысл, только в декабре раздавали.

12
JustA_NiceGuy

Раз раздают, значит есть ещё кому взять.

1
Helix8

давно не раздавали

2
Евгений Кондратенко

В прошлой раздаче забрал Directors Cut из-за бага))

1
Папка Дженнаты Ортеги

Дай аккаунт поиграть)

0
Victor Dukoff

Что, опять?©

0
apolo17

Ее же уже разлали, в чем смысл?

0
Skyleq12

Будет смешно, если следующая игра будет повтором.

0
-zotik-

опять?

0
_Властелин_

До последнего не хотел качать egs, уговорили)

0
Omnia Smirnow

Спасибо, оставте себе.

-1
AlexFullBeast

Эмм, уже ведь раздавали?

-1
Папел

Опять будет кидалово из-за клоуна у эпиков?

-4
NegativePolygon
-5
Папка Дженнаты Ортеги

Не зря жил!

0
NegativePolygon
Спойлер

А что минусы даёте? Я что виноват в том EGS раздаёт по второму разу

1
Gector17792020

Смысел этих тупых Роздач Эсли есть пиратка давно уже Да я Прошол эту игру нафиг она мне нужна Дали Бы лутьше Грид Ледженцс или Зе крю бесплатно

-22
JohnTornton

зэ хрю первую давали дважды. вторую можно было рублей за 250 купить в юплее

1
Riodjio

Онлайн фишки.

1
Папка Дженнаты Ортеги

Извините сэр, в следующий раз исправимся сэр.

0