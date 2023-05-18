В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Death Stranding ©

В магазине Epic Games Store, как обычно по четвергам, началась раздача бесплатных игр на ПК. С сегодняшнего дня можно забрать одну крупную игру - Death Stranding. Забрать её можно будет до 25 мая через клиент Epic Games или прямо на сайте предварительно зайдя в свою учетную запись.

О том, что это будет именно Death Stranding пользователи догадывались еще с появления первого тизера предстоящей распродажи и позже эту информацию подтвердил французский сайт Dealabs, который уже давно известен сливом информации подобного рода.

Таинственное событие, известное как Death Stranding, в будущем открыло дверь между миром живых и миром мертвых. Как результат, уродливые потусторонние твари отправились бродить по падшему миру, в котором почти не осталось людей. Действуя от лица Сэма Бриджеса и объединяя последних выживших на территории Америки, вам предстоит возродить надежду человечества.

Удастся ли вам шаг за шагом воссоединить разрушенный мир?