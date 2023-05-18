В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Death Stranding

В магазине Epic Games Store, как обычно по четвергам, началась раздача бесплатных игр на ПК. С сегодняшнего дня можно забрать одну крупную игру - Death Stranding. Забрать её можно будет до 25 мая через клиент Epic Games или прямо на сайте предварительно зайдя в свою учетную запись.
О том, что это будет именно Death Stranding пользователи догадывались еще с появления первого тизера предстоящей распродажи и позже эту информацию подтвердил французский сайт Dealabs, который уже давно известен сливом информации подобного рода.
Таинственное событие, известное как Death Stranding, в будущем открыло дверь между миром живых и миром мертвых. Как результат, уродливые потусторонние твари отправились бродить по падшему миру, в котором почти не осталось людей. Действуя от лица Сэма Бриджеса и объединяя последних выживших на территории Америки, вам предстоит возродить надежду человечества.
Удастся ли вам шаг за шагом воссоединить разрушенный мир?
И смысл, только в декабре раздавали.
Раз раздают, значит есть ещё кому взять.
давно не раздавали
В прошлой раздаче забрал Directors Cut из-за бага))
Дай аккаунт поиграть)
Что, опять?©
Ее же уже разлали, в чем смысл?
Будет смешно, если следующая игра будет повтором.
опять?
До последнего не хотел качать egs, уговорили)
Спасибо, оставте себе.
Эмм, уже ведь раздавали?
Опять будет кидалово из-за клоуна у эпиков?
Не зря жил!
А что минусы даёте? Я что виноват в том EGS раздаёт по второму разу
Смысел этих тупых Роздач Эсли есть пиратка давно уже Да я Прошол эту игру нафиг она мне нужна Дали Бы лутьше Грид Ледженцс или Зе крю бесплатно
зэ хрю первую давали дважды. вторую можно было рублей за 250 купить в юплее
Онлайн фишки.
Извините сэр, в следующий раз исправимся сэр.