Xbox и Kojima Productions устранили критическую ошибку сохранений в ПК версии Death Stranding Director's Cut

С момента появления расширенного издания Death Stranding на платформах Microsoft в конце 2024 года пользователи столкнулись с неприятной технической проблемой, которая затрагивала исключительно версию для ПК и программы Play Anywhere. Долгое время игроки страдали от бага, который препятствовал корректной записи прогресса.

Суть ошибки заключалась в том, что если игровая сессия на персональном компьютере длилась более 30 или 60 минут, система могла перестать сохранять данные. Это приводило к тому, что при следующем запуске геймеры обнаруживали потерю достигнутого прогресса и откат к старым файлам сохранения. Об этой ситуации неоднократно сообщал редактор Windows Central Джез Корден, который ранее даже рекомендовал владельцам портативных устройств на Windows временно избегать версии игры из Game Pass.

Однако ситуация разрешилась благодаря прямому сотрудничеству платформодержателя и разработчиков. Стало известно, что Xbox объединила усилия со студией Kojima Productions и издателем 505 Games для оперативного исправления сбоя. Обновление распространяется не через патч самой игры, а через фоновое обновление компонента Gaming Services (Игровые службы) на ПК.

Пользователи могут самостоятельно проверить наличие исправления через настройки приложения Xbox на компьютере. В разделе О программе необходимо найти номер версии Gaming Services. Если указана версия 32.106.13001.0 или выше, то ошибка с сохранениями должна быть устранена. Тесты, проведенные журналистами на версии 33.108.12001.0, показали, что прогресс теперь фиксируется стабильно.

Стоит отметить, что данный баг не затрагивал консольные версии для Xbox Series X и S. Тем не менее, исправление крайне важно для функции Xbox Play Anywhere, так как теперь игроки могут беспрепятственно переключаться между консолью и ПК, включая портативные устройства вроде ROG Ally, без риска потерять наигранные часы.