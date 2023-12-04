Босс Sony PlayStation Studios Хермен Хюльст посетил Хидео Кодзиму

Хермен Хюлст, руководитель Sony PlayStation Studios, недавно посетил офис Kojima Productions, вселяя надежду игроков на скорое получение новостей о Death Stranding 2, возможно, уже на церемонии The Game Awards на этой неделе.

Подтверждение пришло из сообщения на X | Твиттер Хидео Кодзимы с прикрепленными фотографиями, на которых он изображен вместе с Хюльстом, оба позируют перед статуей Люденса, талисмана Kojima Productions.

Среди различных проектов, находящихся в разработке Kojima Production, есть также Death Stranding 2 для PS5, и в этом смысле визит Хюльста вызвал энтузиазм сообщества PlayStation, особенно если учесть, что церемония The Game Awards 2023 уже не за горами.

Как вы, наверное, помните, игра была анонсирована во время прошлогодней церемонии, поэтому увидеть ее снова на той же сцене вполне реально. В конце концов, Кодзима в прекрасных отношениях с организатором мероприятия Джеффом Кили, и недавний обмен сообщения между ними на X показал, что что-то готовится.