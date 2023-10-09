Death Stranding 2 появится на TGA 2023? Новый намек от Кодзимы

Поклонники Хидео Кодзимы могут отметить в календаре важную дату: 7 декабря может стать днем, когда мы узнаем новости о Death Stranding 2.
Сиквел Death Stranding был представлен на последней церемонии The Game Awards, а если верить последним намекам, то именно конец 2023 года должен стать наиболее благоприятным поводом для новых подробностей. На это намекнул сам Хидео Кодзима. Знаменитый режиссер опубликовал в своих социальных сетях картинку с изображением The Game Awards 2023, указав в качестве даты начала шоу 7 декабря.
Церемония, посвященная лучшим видеоиграм года, не раз становилась местом важных анонсов, а ее создатель и ведущий Джефф Кили также хорошо известен тем, как он почитает Кодзиму.
Следовательно, и в этом году режиссер обязан присутствовать на мероприятии, где, скорее всего, можно будет услышать новости о Death Stranding 2, а также узнать немного больше о таинственном Xbox-эксклюзиве, находящемся в разработке.
Нет нужды говорить о том, что у поклонников творчества Кодзимы появится еще один повод следить за The Game Awards 2023. Нам остается лишь терпеливо ждать 7 декабря, чтобы узнать, какие новости намерен представить нам отец Metal Gear Solid.
Хорошая новость... будем ждать
Как же я жду продолжение этого шедевра.. Единственное, очень надеюсь что мотивация противоборствующей стороны будет поинтереснее.. Мне немного этого не хватило
- а также узнать немного больше о таинственном Xbox-эксклюзиве, находящемся в разработке.
гениальный симулятор лошади?
типичный кодзима?
Новый намек от бурята-псевдогения на свои новые колёса
Только бы геймплей был не такой убогий, как в первой части
Гемплей не убогий. Просто все привыкли, что кроме стрельбы в играх не должно быть ничего другого. Вы просто не смогли оценить эту фишку. Он действительно ИНТЕРЕСНЫЙ. На тебя воздействует окружение, ты должен рассчитывать ресурсы для похода, продумывать маршруты и решать нестандартные ситуации на ходу.. Про физику ходьбы и прекрасные пейзажи можно вообще не говорить, итак понятно что они на высоте