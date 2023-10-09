Death Stranding 2 появится на TGA 2023? Новый намек от Кодзимы ©

Поклонники Хидео Кодзимы могут отметить в календаре важную дату: 7 декабря может стать днем, когда мы узнаем новости о Death Stranding 2.

Сиквел Death Stranding был представлен на последней церемонии The Game Awards, а если верить последним намекам, то именно конец 2023 года должен стать наиболее благоприятным поводом для новых подробностей. На это намекнул сам Хидео Кодзима. Знаменитый режиссер опубликовал в своих социальных сетях картинку с изображением The Game Awards 2023, указав в качестве даты начала шоу 7 декабря.

Церемония, посвященная лучшим видеоиграм года, не раз становилась местом важных анонсов, а ее создатель и ведущий Джефф Кили также хорошо известен тем, как он почитает Кодзиму.

Следовательно, и в этом году режиссер обязан присутствовать на мероприятии, где, скорее всего, можно будет услышать новости о Death Stranding 2, а также узнать немного больше о таинственном Xbox-эксклюзиве, находящемся в разработке.

Нет нужды говорить о том, что у поклонников творчества Кодзимы появится еще один повод следить за The Game Awards 2023. Нам остается лишь терпеливо ждать 7 декабря, чтобы узнать, какие новости намерен представить нам отец Metal Gear Solid.