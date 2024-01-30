Death Stranding 2 практически подтверждена? Кодзима публикует арт State of Play в Instagram

Одного сообщения Хидео Кодзимы в Instagram оказалось более чем достаточно, чтобы многие люди в соцсетях начали воспринимать информацию о присутствии Death Stranding 2 на State of Play в ближайшую среду как должное. Хотя в анонсе Sony ничего не говорится об этой игре, из него можно сделать предположение, что горячо ожидаемый сиквел в какой-то момент покажут по ходу 40-минутной презентации.

В понедельник эта игра появилась в списке утечек, из-за которых разгорелся шквал комментариев на эту тему, и поскольку больше никаких новостей о ней не поступало, то для Sony и Kojima Productions было бы логично показать что-то новое.

Тем более что в последнюю неделю вокруг его финального названия уже ходят догадки. С момента анонса игры в KojiPro подчеркивали, что DS2 - это предварительное название. В начале прошлой недели, инсайдер billbil-kun сообщил интересную новость для тех, кто с нетерпением ждет продолжения приключений Сэма. Игра должна называться Death Stranding 2 - On The Beach, а ее официальное раскрытие должно последовать между этой и следующей неделями.