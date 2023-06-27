Джим Райан встретился с Хидео Кодзимой в штаб-квартире Kojima Productions ©

Джим Райан, президент Sony Interactive Entertainment нанес визит в студию Koima Productions, где он был увековечен в кадре с самим Хидео Кодзимой. Фото, было опубликовано командой разработчиков через их официальные социальные аккаунты, без каких-либо подробностей о причинах встречи.

После отсутствия Death Stranding 2 на Summer Game Fest, возможно, что руководство PlayStation ведет переговоры с Kojima Productions с целью определения коммуникационной стратегии для предстоящей презентации сиквела Death Stranding. Над проектом все еще царит ореол таинственности, возникший после выхода первого трейлера Death Stranding 2, показанного на The Game Awards 2022.

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